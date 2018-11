Piispaksi valittu Kaisamari Hintikka: "Toivon, etten ole jatkossa ainoa nainen piispojen joukossa"

Espoon piispaksi valittu Kaisamari Hintikka haluaa edistää rakentavaa keskustelukulttuuria ja sukupuolten välistä oikeudenmukaisuutta.

Espoon hiippakunnan uudeksi piispaksi on valittu teologian tohtori Kaisamari Hintikka, 51 haluaa edistää sukupuolten välistä oikeudenmukaisuutta ja tasa-arvoa kirkon sisällä.

Hintikka on tällä hetkellä ainoa naispuolinen piispa Suomen evankelisluterilaisessa kirkossa.

– Toivon, että me jatkaisimme kirkon rakentamista sillä asenteella, ettei yksi nainen piispakunnassa enää riitä. Kyllä piispakunnan pitää olla moninaisempi, joten toivon että jatkossa en olisi siellä ainoana naisena, hän sanoo.

Luterilaisen maailmanliiton apulaispääsihteerinä työskennellyt Hintikka haluaa jatkaa uudessa tehtävässään työtä sukupuolten välisen tasa-arvon ja oikeudenmukaisuuden edistämiseksi.

Hänen mukaansa evankelisluterilaisessa kirkossa riittää tekemistä sen suhteen, ettei sukupuoli ole esteenä vaativiin ja vastuullisiin tehtäviin nousemisessa.

– Luterilaisessa maalimanliitossa on jo vuosikymmenet tehty johdonmukaisesti työtä tämän asian eteen. Näen keskeisenä asiana sen, miten me voisimme tuoda tätä ymmärrystä myös Suomen kirkkoon.

Hintikka on tehnyt pitkän akateemisen uran Suomessa ja maailmalla.

Yllättäen hän sanoo, että vasta työskennellessään kirkon palveluksessa hän törmäsi sukupuoleen perustavaan syrjintään.

– En ollut aiemmin törmännyt sellaisiin tilanteisiin, joita ei pysty selittämään muuta kuin sukupuoleni kautta, ennen kuin tulin kirkkoon töihin. Aiemmin olen työskennellyt paikoissa, joissa sukupuoli ei ole ollut ihmisen pätevyyttä määrittelevä tekijä, hän sanoo.

Kuuntelu ja ymmärrys vaativat aikaa

Hintikkaa kuvaillaan maltilliseksi liberaaliksi, joka haluaa edistää yhteisymmärrystä kirkon sisällä.

Hintikka toivoo, että hän voisi piispana olla edistämässä sellaista keskustelua, jossa on tilaa vastakkaisille mielipiteille sekä malttia kuunnella ja ymmärtää niitä, jotka ajattelevat asioista eri tavalla kuin itse.

– Toivoisin, että voisin edistää tämän sorttista eetosta niin kirkossa kuin yhteiskunnassa laajemmin. Vaikka joskus erilaisten mielipiteiden kuunteleminen on kovin tuskallista, se on ihan hirveän tärkeää, Hintikka sanoo Lännen Medialle.

Uusi piispa toteaa, että keskustelukulttuurin muutos sekä erilaisten mielipiteiden avaaminen ja ymmärtäminen vaativat aikaa, josta kaikilla on nykyisin pula.

– Kuunteleminen ja se, ettei ole suuna päänä kertomassa omia mielipiteitä, on aivan keskeinen taito. Toisen auttaminen ymmärtämään omia näkemyksiä vaatii aikaa. Hektinen elämämme tule tällaisia prosesseja, vaikka ne ovat aivan välttämättömiä meille.

Valinta selvin luvuin

Kirkkohistorian dosentti Ville Jalovaara Helsingin yliopistosta pitää Hintikan valintaa hyvänä koko kirkon julkisuuskuvalle.

– Tämä on merkittävä päivä koko kirkolle. Naisen valinta piispojen joukkoon on kirkon julkisuuskuvalle erittäin tärkeä asia. Varsinkin somessa on kritisoitu sitä, että kaikki kirkon piispat ovat miehiä. Hintikan valinnan myötä kirkon kasvot monipuolistuvat, Jalovaara sanoo.

Piispan vaalin toisella kierroksella Hintikka sai 57,8 prosenttia annetuista äänistä. Piispan vaalin toisella kierroksella Hintikan kanssa mukana oli jumalanpalveluselämän kouluttaja, teologian tohtori Juhani Holma.

Äänet ehdokkaiden kesken jakautuivat 463–324.

Hintikka on työskennellyt Genevessä vuodesta 2011, josta viimeisen viisi vuotta hän toiminut Luterilaisen maailmanliiton apulaispääsihteerinä.

Jalovaaran mukaan Hintikan työkokemus tuo mukanaan vahvaa ekumeenista osaamista.

– Kirkkojen välisten suhteiden ohella hän ymmärtää myös uskontodialogin merkityksen. Se on tänä aikana tärkeää, Jalovaara sanoo.

Hintikka vihitään virkaan 10. helmikuuta 2019 Espoon tuomiokirkossa.

Aiemmin Espoon hiippakunnan piispana toiminut Tapio Luoma valittiin arkkipiispaksi edeltäjänsä Kari Mäkisen siirtyessä eläkkeelle.