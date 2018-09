Pihlajalinnasta potkut saaneen Moilasen tulevaisuus on nyt auki: "Oma virhe"

Riikka Moilanen oli tiistaina edelleen pahoillaan puheestaan valtuustossa.

– Pyydän anteeksi, Moilanen sanoi.

Hän ei tiennyt tiistaina, mitä tulevaisuus tuo tullessaan.

– En tiedä, hän sanoi.

Pihlajalinnan päätös erottamisesta ei tullut Moilaselle yllätyksenä.

– Olen käynyt eilen ja tänään keskusteluja toimitusjohtajan kanssa. Ei tuo tiedote ihan yllätyksenä tullut, Moilanen sanoi.

Moilasen jatko Oulun kaupunginvaltuustossa on hänen mukaansa keskustan valtuustoryhmän käsissä.

– Minulla on äänestäjien vahva mandaatti, mutta olen valtuustoryhmälle ehdottanut, että voin pidättäytyä valtuustotyöskentelystä, jos se katsotaan tarpeelliseksi tai aiheelliseksi. Ryhmä päättää siitä, haluaako se lisää sanktiota. Kyllä minun mielestäni nyt on aika kovat päätökset tullut minulle tästä virheestä. Minun mielestäni tämä on jo aika riittävä.

– Asia, johon halusin puuttua, ei sillä poistu, että minut erotetaan työpaikasta. Olen pyytänyt anteeksi puhettani. Se oli huono ja varsinainen viesti ei tullut selkeästi sanottua. Ja se on minun oma vikani, Moilanen sanoi.

Hän kertoi saaneensa palautetta koko maanantai-illan ja tiistaiaamun ajan.

– Paljon on ystäviä, jotka haluavat tukea ja tuntevat minun arvomaailmani. Siitä kuvasta, joka nyt on minusta levinnyt, en itseäni tunnista. Mutta oma virhe, Moilanen sanoi.

– Yksi sana, siitä on kysymys. Mutta ne ihmiset, heitä ei tällä pelasteta. Siihen on toiset toimet. Minun mielestäni ei voi sanoa, että se on vain lain ja poliisin asia. Kyllä meillä on yhteiskunnassa muitakin tapoja heitä auttaa.

Hän kertoo opiskelleensa koko ajan työn ohessa.

– Alan nyt tehdä hallintotieteiden kandidaattityötä, aloitus on ensi maanantaina. Siihen vain lisää vauhtia ja mahdollisimman pian maisteriksi. Jospa sitten ovia avautuisi.