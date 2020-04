Pihlajalinna aloittaa yt-neuvottelut – pöydällä muun muassa lomautukset

Tämä kriisi räjäytää työttömyyden ,mutta se pitää vain kestää ja pitää pää kylmänä,yrityksiistä osa on ei välttämättömiä niihin ei kannata kenenkään panostaa se valuu hukaan,on vain vähän välttämättömiä yrityksiä joita kannataa tukea paniikissa,ja kun kriisi on ohi niin on ei välttämättömien yritysten vuoro,muuten kassa tyhjenee heti jos jos kaikiille katekoorisesti kaikki vahingon olaan korjaamassa,ei sodassakaan keskitytä pappilan maalamiseen,mutta sitten joskus ja tyypillisesti talkoilla,kriisi koskee kaikkia kaikiille ruokaa ja lämmintä ja hoitoa,myös yrittäjälle,maalataan ne sillankaiteet ja lipputangot sitten joskus.