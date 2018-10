Pienituloisille perheille tulossa lisätukea toisen asteen oppimateriaaleihin – lisäksi kehityshankkeisiin 4 miljoonaa

Pienituloiset on saaneet nytkin kirjat Sossun kautta. Suurin ongelma on pikku paikkakunnilta kaupunkiin lukioon tulevalla opiskelija, joka joutuu hommaamaan asunnon kaupungista. Alle 18 vuotiass ei saa minkäänlaista tuikea opiskeluunsa, ei opintorahaa, ei asumislisää ja kirjatkin maksaa ihan itse. Keskituloiset on kaikista pahimassa jamassa. Keskituloisiksi luokitellaan jo pienipalkaisetkin, joilla vain on työtuloja. Vastaavaaa ministeriä ei kiinnosta asian todellinen laita, leikki vain muka köyhien perheiden asialla vaikka sossu huolehtii jo heistä muutenkin.