Eteläisen Suomen voimakas lumisade on katkonut sähköjä. Junaliikenteessä on ollut joitakin myöhästymisiä.

Lunta on tänään piisannut etelässä, mutta lumimäärä on jäämässä ennakoita vähäisemmäksi. Uudellemaalle ennakoitiin satavan jopa 20 senttiä lunta, mutta Ilmatieteen laitos arvioi lumikertymän jäävän 15 senttiin. Lunta on tullut runsaasti myös Tampereella ja maan keskiosissa.

Ilmatieteen laitoksen tuoreimpien tietojen mukaan lumipyryn painopiste on jo siirtynyt idemmäksi, mutta yhtenäisempää lumisadetta saadaan yhä myös Pirkanmaalla ja Satakunnassa. Lounaassa ja etelässä voi tulla jäätävää tihkua.

Voimakas lumisade on katkonut sähköjä Etelä-Savossa, Päijät-Hämeessä ja Pirkanmaalla. Lisäksi Aamulehden mukaan Tampereen läheisellä kehätiellä on sattunut onnettomuus. Siinä henkilöauto oli törmännyt pysähtyneen rekan perään.

Voimakas lumisade on haitannut liikennettä. VR perui jo etukäteen osan lähijunavuoroistaan ja Finnair 41 lentoaan.

Ihmiset hyvissä ajoin liikenteessä

Ihmisiä kehotettiin pitämään mahdollisuuksien mukaan etäpäiviä ja viranomaiset kehottivat varaamaan normaalia enemmän aikaa työmatkaliikenteeseen.

– Aika hyvin sujuu lumen tulosta huolimatta. Tilanne on tosi hyvä. Hyvin pieniä myöhästymisiä on ollut. Ne ovat olleet lähijunaliikenteessä viiden minuutin luokkaa ja kaukojunaliikenteessä sellaisia viisitoista minuuttia, kertoo Jonna Viisterä VR:n viestinnästä.

Lumikaaosta oli Viisterän mukaan ennakoitu hyvin.

– Aamuliikenteessä oli rauhallista, vaikka ihmisiä oli paljon. He olivat hyvissä ajoin liikenteessä.

Suuri lumentulo vaikuttaa Viisterän mukaan junan vaihteisiin: jos lunta tulee kovin paljon, vaihteita ei pystytä kääntämään.

– Joskus niitä pitää käydä putsaamassa jopa luutien kanssa. Jos junat eivät pääse liikkeelle, liikenne puuroutuu. Sen takia päätimme nyt ennakoivasti supistaa liikennettä, jotta pystymme hoitamaan tarvittaessa vaihteiden putsaukset ja ajamaan liikennettä.

Vaikka tilanne on lumentulon osalta etelässä hellittämässä, Viisterä kehottaa edelleenkin varaamaan aikaa liikenteessä.

– Seuraamme säätilannetta. Tämän päivän ajamme supistetulla liikenteellä ja ilmoitamme, miten sitten jatketaan.

Vaarallisen ajokelin varoituksia

Ilmatieteen laitos on antanut varoituksen vaarallisesta tai mahdollisesti vaarallisesta ajokelistä 12 maakuntaan: Uudellemaalle, Kanta-Hämeeseen, Päijät-Hämeeseen, Kymenlaaksoon ja Etelä-Karjalaan.

Mahdollisesti vaarallisen ajokelin varoitus on voimassa maakunnissa Varsinais-Suomi, Satakunta, Pirkanmaa, Keski-Suomi, Etelä-Savo, Pohjois-Karjala sekä Ahvenanmaa.