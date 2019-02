Kansaanvaellukset koituivat tuhoisiksi muinaisille kulttuureille .Sama ilmiö on jo tullut koko EU alueelle ja useimpiin maihin.Sen takia on mm brexitiä äänestetty. ja joka maassa on kansallimielinen puolue vahvistunut eikä toisuskoisiin suhtauduta leppoisasti, koska siltä taholta on tehty rikoksia liikaakin.