Pienestä ylinopeudesta sakotetaan pian 70 euroa pienempi summa – Poliisitarkastaja: Voi vaikuttaa liikenneturvallisuuteen

Uusi tieliikennelaki on erinomainen. Yksi hyvä asia on se, että pienten, vaarattomien ja usein tahattomien ylinopeuksien määrä ei enää vaikuta autoilijan ajo-oikeuteen, vaikka ylityksistä sakkoa saisikin jos huomautusraja ylittyy. Autoilijasta ei enää tehdä niin helposti rikollista, kuin mitä nykyinen tieliikennelaki tekee. Perävaunullisten autojen nopeusrajoituksen nosto sataseen on myös hyvä asia, koska ohitustarve pienenee. Lain toivoisin tulevan voimaan ennen ilmoitettua ajankohtaa (kesällä 2020).

Hyvin usein syynä ylinopeuksiin on Suomen teiden monilta osin liian alhaiset nopeusrajoitukset. Jos rajoitus koetaan liikenneympäristöön nähden liian tiukaksi, sitä ei noudateta. Liian alhainen rajoitus ei myöskään lisää liikenneturvallisuutta. Mikä ei ole oikeus ja kohtuus, ei voi olla lakikaan, sanoo vanha tuomarin ohje!

Useimmille valta- ja kantateille, joilla nyt on 80 rajoitus, olisi oikea rajoitus 100. Ohituskaistateille sopisi 110 ja moottoriteille kesäisin Euroopassa yleisin 130, talvisin 120.