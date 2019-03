Pidentyvä istuntokausi ei nosta kansanedustajien palkkioita – "Palkkiokehitys jäänyt jälkeen muihin aloihin verrattuna"

Miten ne kansanedustajien lomaedut?Millä muulla alalla on 3 kuukauden kesäloma,1 kuukauden joululoma ja pitkät viikonloput ym. muut vapaat?Eikö sinne kuitenkin vapaaehtoisesti hakeuduta?Montako niitä istuntopäivää on todellisuudessa vuodessa?Palkka ym muut lisät on varsin ruhtinaallinen!