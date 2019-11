Petteri Orpo: Toisen mielipidettä pitää kunnioittaa – "Jos jättää taakseen savuavia siltoja, aika pian on yksin"

Niin no eihän Orpo ole muuta tehnytkään kun haukkunut perussuomalaisia ja kieltäytynyt hallitusyhteistyöstä. Tätä on sitä Orpon "toisen mielipiteiden kunnioittamista". Varsinainen epäisänmaallinen käärme. Orpon kokoomus on käytännössä Vasemmistoliiton kravattiosasto.