Petteri Orpo: "On parempi, ettei olla tässä hallituspohjassa mukana, ehdoin tahdoin ei pitänyt tunkea hallitukseen"

Oppositioon jäämässä oleva kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpo vakuuttaa, että hänellä on ollut eduskuntaryhmän ja puoluehallituksen täysi tuki.

Kokoomus putosi pois Antti Rinteen (sd.) vetämistä hallitusneuvotteluista. Kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpo vahvistaa syyn olleen talouspolitiikka.

– Minusta kaikki tiivistyy yhteen, se on työllisyys- ja talouspolitiikan vastuullinen linja. Se oli meille ehdoton, se oli ennen vaaleja, se oli vastauksissa tunnustelijalle ja hallitusneuvotteluissa. Kaksi päivää meiltä sitä perättiin.

– Talouspolitiikan linja on meille fundamenttikysymys, koska vastuullinen talouspolitiikka, veropolitiikka ja työllisyys on kaiken hyvinvoinnin perusta. Siihen yhtälöön eivät mahdu isot vaalilupaukset. Me ei olla valmiita rahoittamaan niitä velkarahalla ja veroja kiristämällä. Koska näin on, niin on parempi, ettei olla tässä hallituspohjassa mukana, se ei olisi edustanut meidän näkemystä.

Ovatko linjat talouspolitiikan osalta kokoomuksen eduskuntaryhmässä tiukentuneet?

– Siinä mielessä ovat tiukentuneet, että meidän eduskuntaryhmä on hyvin valveutunutta talouspolitiikassa, ja kun nähdään, että kolmen vuoden nousun jälkeen me olemme edelleen velkaantumassa ja taloudessa on tulossa laskusuhdanne, pitää olla entistä tiukempi.

– En halua viedä kokoomusta hallitukseen, jossa on niin perustavaa laatua olevassa asiassa kuin taloudessa ongelma ja ajatellaan, että kyllä se siitä sitten.

Kaduttaako yhtään, että kokoomus ei joustanut keskusteluissa Rinteen kanssa?

– Me olimme hyvin ratkaisuhakuisia. Pystyin kolme vuotta valtiovarainministerinä toimineena esittämään lukuisia ratkaisuja, joilla Suomea voidaan viedä eteenpäin. Esitin, miten raideinvestoinnit olisi pystytty rahoittamaan, millä tavoin yritystukia olisi voitu kohdentaa tutkimus ja tuotekehityspanostuksiin, miten budjetin sisällä olisi löydetty rahaa varhaiskasvatukseen ja poliisien määrän kasvattamiseen. Ne olisi pystytty tekemään vastuullisen taloudenpidon merkeissä. Se ei riittänyt.

Pidättekö omaa asemaanne kokoomuksen puheenjohtajana vahvana?

Minulla on ollut täysin vahva ja yksimielinen tuki eduskuntaryhmältä ja puoluehallitukselta. Jos kokoomus oppositioon päätyy, niin ryhdytään tekemään oppositiopolitiikkaa, meillä on siihen hyvät eväät ja ohjelma. Eduskuntaryhmän yksimielinen näkemys oli, että ei pidä ehdoin tahdoin tunkea hallitukseen, varsinkin jos olisi jouduttu tinkimään talouspolitiikan periaatteista. Se olisi ollut väärä ratkaisu, oli tärkeää pitää omista linjoista kiinni.