Pettääkö tämäkin hallitus koulutuslupaukset? – Sopeuttamistoimet jatkuvat yliopistoissa, jos vaalilupaukset eivät toteudu

Yliopistoissa pelätään, että hallituksen vaalilupaus jää jo ensi vuonna 30 miljoonaa euroa vajaaksi. Ammattikorkeakouluille VM:n viimeviikkoinen esitys viidestä lisämiljoonasta olisi toteutuessaan kuin kylmää vettä niskaan.

Lisää rahaa koulutukseen! Kunnianpalautus korkeakouluille!

Ennen vaaleja oppositiopuolueet lupasivat lähes yhteen ääneen palauttaa Suomen korkeakoulutuksen kunnian.

Viime hallituskaudella Juha Sipilän (kesk.) hallitus teki koulutukseen laskentatavasta riippuen yli 690 miljoonan euron leikkaukset, jotka kohdistuivat erityisesti yliopistoihin (Lännen Media 17.3.). Ennen vaaleja Sipilä ja kokoomuksen silloinen puheenjohtaja Alexander Stubb olivat kiertäneet yliopistoissa ja luvanneet, ettei koulutuksesta leikata.

Tällä vaalikierroksella SDP ja RKP ovat puhuneet riittävän tason varmistamisesta korkeakoulujen perusrahoitukseen.

Vihreät kertoi tavoittelevansa yliopistoille jopa 180 miljoonan ja ammattikorkeakouluille 80 miljoonan euron lisärahaa, kun taas vasemmistoliitto oli nostamassa suomalaisen tutkimuksen, kehityksen ja innovaatioiden rahoitusta "maailman huipputasolle".

Sopeuttamistoimien jatkuminen uhkaa yliopistoja

Viime viikolla valtiovarainministeriö (VM) kertoi lisäävänsä ensi vuonna yliopistojen perusrahoitusta 10 miljoonalla ja ammattikorkeakoulujen 5 miljoonalla eurolla.

Hallitusohjelmassa yliopistoille lupailtiin vielä 40 miljoonan ja ammattikorkeakouluille 20 miljoonan euron vuosittaista korotusta.

VM:n esitys oli yliopistoille valtava pettymys. Suomen yliopistojen rehtorineuvoston UNIFI:n toiminnanjohtaja Leena Wahlforsin mukaan heidän katseensa on nyt tulevassa budjettiriihessä.

– Meillä on suuri huoli siitä, että saamme 30 miljoonaa euroa vähemmän kuin hallitusohjelmassa esitettiin. Se on ihan hirveän iso raha, varsinkin kun yliopistot ovat olleet todella tiukoilla viime vuodet.

Wahlfors laskee, että kahden edellisen hallituksen aikana yliopistokoulutuksesta on leikattu 300 miljoonaa euroa. Henkilöstö on vähentynyt kuudessa vuodessa noin 3 700 työntekijällä.

– Tuntiopetusta on jouduttu leikkaamaan runsaasti, joten opetustarjonta on vähentynyt merkittävästi. Laitehankintoja on jätetty tekemättä. Tutkimuksessa se näkyy viiveellä, mutta sen taso tulee laskemaan, jos tämä trendi jatkuu.

VM:n esittämällä pienellä summalla ei rahareikiä juuri tukita. Kymmenen miljoonaa tarkoittaa Walhforsin mukaan sitä, että aloituspaikkoja ei saada lisättyä tarvetta vastaavaksi eikä jatkuvaan oppimiseen ja tutkimukseen pystytä satsaamaan.

– Sopeuttamistoimet jatkuvat, sitähän se tarkoittaa.

"Jos VM:n esitys toteutuu, se on taas kylmää vettä niskaan"

Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvoston Arenen toiminnanjohtaja Petri Lempinen haluaa uskoa, että he saavat budjettiriihessä enemmän kuin nyt esitetyt viisi miljoonaa euroa.

Valtiovarainministeriön esitys oli pettymys, kun vielä kesäkuussa heille kirjattiin hallitusohjelmaan 20 miljoonaa euroa vuodessa. Lempinen muistuttaa, että vaalipuheissa koulutus nousi todella vahvasti esiin.

– Tässä vaiheessa täytyy olla optimistinen, että hallitus haluaa tehdä hyviä päätöksiä koulutuksen kunnianpalauttamiseksi. Jos VM:n esitys toteutuu, se on taas kylmää vettä niskaan.

Esitetyt viisi miljoonaa euroa uppoaa Lempisen mukaan siihen patoutuneeseen rahoitusvajeeseen, joka seitsemän vuoden aikana on syntynyt. Sinä aikana ammattikorkeakoulujen rahoituksesta on vähentynyt 200 miljoonaa euroa.

Lempinen huomauttaa, että 5 miljoonaa euroa jakautuu 23 organisaatiolle.

– Kauhean suuria summia siitä ei tule per talo. Jossain voidaan ehkä rekrytoida henkilöstöä, joissain investoidaan laitteisiin – se tulee varmasti vaihtelemaan ammattikorkeakouluittain.

Siihen hän on kuitenkin tyytyväinen, että indeksikorotukset on otettu uudestaan käyttöön. Sipilän hallituksen aikana ne jäädytettiin väliaikaisesti.

– Tämä tarkoittaa sinänsä 20 miljoonan euron korotusta ammattikorkeakouluille ja 40 miljoonaa yliopistoille.