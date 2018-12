Peter Vesterbacka: Helsinki–Tallinna -tunneliprojekti on saanut ensimmäisen sadan miljoonan euron rahoituksen

Tunneliprojektissa on kyse paljon muustakin kuin itse tunnelista. Vesterbackan ajatuksissa on kehittää kansainvälistä yhteistyötä muun muassa yliopistojen välille.

Peter Vesterbackan ja Kustaa Valtosen yritys Finest Bay Area Development oy julkisti maanantaina suunnitelman rautatietunnelin rakentamiseksi Helsingin ja Tallinnan välille. Junan ensimmäinen asema olisi Espoossa Aalto-yliopiston kulmilla, seuraavaksi juna pysähtyisi lentoasemalla, Helsingin keskustassa ja sen jälkeen saarella.

– Juna olisi kymmenessä minuutissa merelle rakennetussa tekosaaressa ja 20 minuutissa Tallinnassa, Vesterbacka kertoi maanantaiaamun tiedotustilaisuudessa.

Helsinki–Tallinna-tunneli on jo merkitty Uudenmaan maakuntakaavaan, ja ympäristövaikutusten arviointi jätetään tammikuussa ely-keskukselle.

15 miljardin hanke on myös saanut ensimmäisen ulkopuolisen rahoittajan. Dubailainen perheyritys ARJ Holding LLC antoi hankkeeseen 100 miljoonaa euroa.

Rahoittaja tulee Dubaista

Rahoitusyhtiö on erikoistunut vesi-, energia- ja infrateknologioihin. Dubaista satu rahoitus käytetään projektin suunnitteluun ja luvitusvaiheeseen.

– Ensimmäisen ulkopuolisen rahoittajan mukaantulo on merkittävä askel koko hankkeelle. Se kertoo, että myös Suomen ja Viron ulkopuolella on vahva usko alueen vetovoimaan. Helsinki-Tallinna-metropolialue on jatkossa koko Euroopan nopeimmin kasvavia metropoleja.

Vesterbackan mukaan on selvää, että Suomen valtion budjetissa ei ole rahaa hankkeeseen, eikä Viron, eikä EU:n. Mutta silti ne hänen mukaansa voivat tukea muilla tavoin hankkeen edistymistä.

ARJ Holding LLC on rakennusalan yhtiö, joka on tehnyt rakennusprojekteja 18 maassa.

Yhtiön toimitusjohtajan Shahab Juman mukaan yhtiö on johtava toimija Lähi-idässä.

Peter Vesterbacka uskoo vakaasti tunnelin valmistumiseen aikataulussaan. KUVA: Tomi Vuokola

– Menestyksemme perustuu vahvoihin suhteisiin asiakkaidemme kanssa eettisellä ja läpinäkyvällä tavalla, Juma totesi tiedotteessa.

Vesterbacka on käyttänyt hankkeeseen omia rahojaan noin kolme neljä miljoonaa euroa.

Toiveissa tunneli tuo lisää väkeä Suomeen

Vesterbackan mukaan tunneli mahdollistaa kahden metropolialueen välisen kasvukäytävän.

– Tämä yhdistettynä ylivoimaiseen maantieteelliseen asemaan koko Euraasian sydämessä houkuttelee jatkossa yrityksiä ja osaajia globaalisti.

Vesterbackalle tunneli ei ole pelkkä rakennustyömaa, vaan hänen mielessään tunnelilla on suurempia merkityksiä. Tunnelin avulla maahan saadaan houkuteltua lisää väkeä.

– Maantieteellinen sijaintimme on hyvä. Olemme onnellinen kansa ja ilma on puhdasta. Haluamme houkutella lahjakkaita ihmisiä Suomeen.

Vesterbacka uskoo, että myös Suomen koulutuksen taso houkuttelee väkeä. Hän totesi, että esimerkiksi kiinalaiset arvostavat sitä, että heidän lapsensa saavat hyvän koulutuksen. Hän uskoo, että hyvät yhteydet voivat lisätä myös yliopisto-opiskelijoiden määrää.

Espoon kaupunginjohtaja Jukka Mäkelä kertoi, että hän kävi juuri Shanghaissa ja kehui siellä, että Espoo on Suomen nopeimmin kasvavia kaupunkeja. Uusia asukkaita tulee 5000 vuosivauhdilla.

– Siellä minua katsottiin pitkään ja sanottiin, että Shanghai kasvaa 500 000 asukkaan vuosivauhdilla, Mäkelä virnisti.

Lippuja on jo myynnissä

Finest Bay Area Development oy:n suunnitelmissa tunneli valmistuisi vuodeksi 2024.

– Ensimmäiset junaliput on jo myyty, Vesterbacka iloitsi tiedotustilaisuuden aikana saamastaan tiedosta.

Itse asiassa lippuja voi kuka tahansa jo ostaa. Yhdensuuntaisen lipun hinta on 50 euroa ja vuosilipun tuhat euroa.

– Jos ostaa lippupaketin Pekingistä Tallinnaan, lipun hintaa on vaikea määritellä. Mutta matka on helppo tehdä. Helsinki-Vantaan lentoasemalta hissillä alas ja junalla Tallinnaan.

Vesterbackan mukaan tunnelihankkeella on merkittävä vaikutus Suomen talouskasvuun. Hanke edustaa noin seitsemää prosenttia Suomen tämänhetkisestä bruttokansatuotteesta.

– Ennusteiden mukaan tunneli voi parhaimmillaan jopa kaksinkertaistaa talouskasvun

Luvat kuntoon parissa vuodessa

Tunneli on jo Uudenmaan maakuntakaavassa ja ympäristövaikutusten arviointi jätetään tammikuussa ely-keskukselle.

Arviointityöt on itse asiassa jo aloitettu. Vesterbacka uskoo, että luvat ovat kunnossa vuoteen 2020 mennessä.

– Toisin kuin mediassa on kerrottu, arviointiin ei mene viittä, kuutta vuotta.

Vesterbackan yritystä Virossa edustava asianajaja Paul Künnap totesi aiemmin, että Virossa ongelmana on lähinnä se, ettei siellä ole aiemmin tehty tunneleita.

– Meren alle on yksinkertaisempaa tehdä tunneli kuin maan päälle. Tässä tunnelissa ainoastaan Viron rannikolla tunnelin teko on mielenkiintoista, mutta muuten kyse on geologiasta, Künnap sanoi.

Vesterbacka uskoo vakaasti tunnelin valmistumiseen aikataulussaan.

– Emme ole rakentamassa tehdasta, pelkän tunnelin. Suomessa ollaan joskus skeptisiä, Vesterbacka totesi.