Perustuslakivaliokunta kuulee sekä ministeri Haavistoa että hänen osittain hyllyttämäänsä konsulipäällikköä

Mielenkiintoista on, että valiokunnassa ei ole jäävi vaikka on allekirjoittanut valituksen. Kuntasektorilla on jäävi, jos on töissä työpaikassa, joka esim. rakentaa jonkun talon. Maallikon näkökulmasta asia on ihan toisin, mutta todellisuus onkin ihan jotain muuta. Olemme siis tässäkin asiassa eriarvoisia ja kansanedustajat nauttivat jotain erityissuojaa. Korppihan ei korpin silmää noki.