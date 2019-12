Perustuslakiasiantuntija Scheinin ei näe syytä kiristää terrorismilakeja, kuten hallitus ja presidentti esittävät

Hieno juttu, pohjolan lintukoto siis pitää laillisena toimintana liittymisen ja toiminnan terroristijärjestössä. Hieno juttu, tämä jos jokin lähettää oikeaa viestiä "rekrytointialueille".

Jos jokin on hankalaa niin jätetään siis tekemättä, mitä siitä jos käytännössä ihmiset syyllistyvät maanpetokseen mutta kun on hankalaa niin sama että senkun vaan. Olutta ei saa kaupasta yhdeksän jälkeen mutta terrorismi on ok.