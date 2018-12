Perustulo nostatti tunteita pääministeritentissä – Sipilän mukaan 360 euroa kuukaudessa voisi saada vastikkeettomaksi

Yhden henkilön "vastikkeeton" perustoimeentulo asumistuki mukaanluettuna on ollut jo vuosien ajan noin 800 euroa nettona. Ilmeisesti Sipilä haluaa sen 360 euroon? Tällä 800 eurolla on maksettu vuokra, ruoka, sähkö, terveysmenot ja kaikki muut. Vastike on myös outo käsite kun meillä työstä on aina saatu korvaus TES:n mukaisena palkkana. MItä se vastike on? Samaa työttömien työnhakijoiden syyllistämistä mitä aktiivimallikin? Tätä Sipilä tekee Keskustan nimissä ja hurskastelee samaan aikaan perheväkivallan ehkäisemisellään. Perusturvan heikennykset kohdistuvat perheisiin, äiteihin ja lapsiin. Muiden ohella tietysti. Perustoimeentulo on äärimmäisen tärkeä asia kaikille eikä sitä voi sotkea työllisyyspolitiikkaan joka on täyttä valhetta - jos totta puhutaan.