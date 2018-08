Älkää nyt hyvän tähden perussuomalaiset alkako tuollaiseen. Just kun olen kääntymässä teidän äänestämiseen maahanmuutto ja Eu asioiden vuoksi, niin älkää nyt alkako mistään sosialismista puhumaan. Eikö teillä pitäisi ottaa mallia Trumpista? Säännöt ja verot pois tai vähintäänkin laskettava minimiin. Hallinnon tulot ne tässä on saatava laskemaan ja reilusti. Sosialismi on torjuttava eli massiivinen hallintokoneisto ja EU:n keskushallinto. Yhdenkään säätiön tai minkään muunkaan verotusta ei tarvitse korottaa vaan paremminkin poistaa niitä nykyisiä veroja. Se on hallinto itse tässä joka saa nyt luvan alkaa tulla toimeen merkittävästi vähemmällä rahallla ja jatossa lähes kaikki raha saa jäädä kansalle.

Me kaikki hyödymme siitä kun rahat ovat kansalla ja myös rikkaat saavat pitää rahansa. Vapaassa ja verottomassa yhteiskunnassa rikkaat laittavat rahansa huoletta sileiksi välittömästi ja tajuatteko te kuinka paljon siitä tulee meille muille töitä? Ne ostaa meiltä jokaisen sahtipullon ja pihansiivouksen ja aivan kaikki mitä tarjotaan. Ja ne ei valita hinnasta koskaan eli sieltä me se tili saadaan. Ei hallinnon luukut anna meille muuta kuin pään kipeäksi eikä sellaista oikein jaksa kauaa.