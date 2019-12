Perussuomalaisten kannatus jatkaa nousuaan gallupeissa – professori Jokisipilä: "Voi nousta 30 prosenttiin"

Ei tarvi olla professori että tämän pystyy näkemään, 30 % on hyvinkin saavutettavissa ja sen perusteella kuinka moni puhuu myönteiseen sävyyn perussuomalaisten politiikasta se on jopa todennäköistä. Eihän enää tämän enempää voi suhmuroida mitä tässä viimeaikoina on hallituksessa touhuttu, kokoomuksella taas ei ole mitään uutta annettavaa suomen politiikkaan, mutta jos vaihtoehtoista politiikkaa halutaan nähdä niin ainoa tapa on äänestää perussuomalaisia. Yksin hekään ei voi suomea hallita, mutta vahvan mandaatin tuommoinen 24-25 % (tai 30 %) äänisaalis antaisi.