Perussuomalaisille on perustettu uusi nuorisojärjestö – Puheenjohtajaksi oululainen kansanedustaja Jenna Simula: "Vanhalla nuorisojärjestöllä ei ole enää toimintaedellytyksiä"

Vanha nuorisojärjestö, jossa oli etnonationalisteja, ajetaan alas.

Perussuomalaisille on keskiviikkona perustettu uusi nuorisojärjestö, jonka puheenjohtajana toimii kansanedustaja Jenna Simula ja varapuheenjohtajana vanhaa nuorisojärjestöä johtanut Asseri Kinnunen.

Kinnusen mukaan vanha nuorisojärjestö ajetaan alas.

Uuden järjestön säännöt ovat lähestulkoon samat kuin olisivat tulleet vanhan nuorisojärjestön säännöiksi, jos se olisi viime viikonloppuna hyväksynyt sääntömuutoksen. 15–17-vuotiailla on kuitenkin samat oikeudet kuin täysi-ikäisillä jäsenillä.

Sääntöihin on lisätty, että yhdistys edellyttää jäseniltään toista jäsentä kunnioittavaa käyttäytymistä. Lisäys on myös se, että yhdistys kannattaa demokratiaa, sananvapautta ja oikeusvaltiota.

– Jos nykyinen nuorisojärjestö ei ole reformoitavissa, on perustettava uusi järjestö, perussuomalaisten puheenjohtaja Jussi Halla-aho sanoi.

Perussuomalaisten puheenjohtaja Jussi Halla-aho ei onnistunut taivuttamaan vanhaa nuorisojärjestöä sääntömuutokseen viikonloppuna Tampereella.

Halla-ahon mukaan ongelmat eivät olleet koskeneet vanhaa nuorisojärjestöä kokonaisuudessaan.

– Järjestön aktiiveissa oli kuitenkin henkilöitä, joiden tavoitteet ja keinot eivät olleet hyväksyttäviä ja jotka olivat ottaneet ohjausta ulkopuolelta. Erimielisyydet eivät olleet ratkaistavissa keskusteluin.

Uuden järjestön nimi on Perussuomalainen nuoriso ry.

Perussuomalaisten nuorten yleiskokous hylkäsi lauantaina Tampereelle sääntömuutoksen, joka olisi mahdollistanut sen, että emopuolue olisi voinut halutessaan erottaa nuorisojärjestön jäseniä. Se olisi tarjonnut puoluejohdolle mahdollisuuden päästä eroon niin sanotuista etnonationalisteista, jotka korostavat ihonväriä ja sukujuuria suomalaisuuden määrittelyssä.

Sääntömuutos olisi vaatinut kaksi kolmasosaa äänistä. Sen puolesta äänesti 56 ja vastaan 45, joten ehto ei täyttynyt.

Halla-aho sanoi Tampereen kokouspaikalta lauantaina poistuessaan, että puoluehallitus ratkaisee, mitä jatkossa tapahtuu.

– Sanotaan, että tämä olisi ollut pienimmän riesan tie, jos sääntömuutos olisi hyväksytty, Halla-aho sanoi.

Puoluesihteeri Simo Grönroos totesi jo lauantaina STT:lle, että puolue katkaisee suhteet nuorisojärjestöön ja perustaa uuden nuorisojärjestön.

Uusi nuorisojärjestö syntynyt Simulan johdolla

Uuden nuorisojärjestön puheenjohtajana toimii kevään aikana pidettävään yhdistyksen kokoukseen saakka ensimmäisen kauden kansanedustaja Jenna Simula Oulusta.

– Ilman yhtenäistä ja perussuomalaisen politiikan tekemiseen keskittyvää nuorisojärjestöä ei puolueellakaan ole tulevaisuutta, Simula kommentoi uuden yhdistyksen perustamista tiedotteessa.

Simulan mukaan uuden nuorisojärjestön tavoitteena on perussuomalaisten politiikan edistäminen ja nuorten vaikutusmahdollisuuksien parantaminen. Järjestön tai puolueen tahalliselle vahingoittamiselle ja kohuhakuisuudelle ei uudessa järjestössä ole sijaa.

Simula toivoo, että mahdollisimman moni perussuomalainen nuori lähtee mukaan rakentamaan uutta yhdistystä.

– Perussuomalainen Nuoriso ry on eilen perustettu ja sille on valittu väliaikainen hallitus. Minun ei suinkaan ole tarkoitus johtaa järjestöä kevättä kauempaa, vaan jäsenistö äänestää itselleen hallituksen yhdistyksen kokouksessa heti, kun PRH on hyväksynyt perustamisasiakirjat.

– Vanhalla nuorisojärjestöllä ei ole enää toimintaedellytyksiä eikä tämä tilanne ole helppo kenellekään. Tilanteen mukaan on kuitenkin elettävä ja tehtävä sellaisia ratkaisuja, joilla turvataan perussuomalaisen aatteen leviäminen nuorten keskuudessa ja nuorten vaikuttamismahdollisuudet, Simula painottaa.

Juttua päivitetty kello 14.22: lisätty Simulan kommentit.