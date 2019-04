Perussuomalaisilla kolme kynnyskysymystä hallitusyhteistyölle: Antti Rinteelle annetussa vastauksessa nousi tuttu teema esiin

Vaikka itse en ole äänestänyt perussuomalaisia, enkä äänestä tulevaisuudessakaan, niin nyt on vaan niin käytyjen eduskuntavaalien tulosten perusteella, että sdp:n olisi otettava hallitukseen myös perussuomalaiset, ettei uudesta hallituksesta tulisi yksistään vasemmistovihreän touhotusta! Kansa on mielipiteensä vaaleissa ilmoittanut ja nyt on poliitikkojen ja puolueiden pystyttävä vastaamaan kansan huutoon! Mikäli se ei jostain käsittämättömästä tai keksitystä syystä onnistu, niin OLETTE EPÄONNISTUNEET HALLITUKSEN MUODOSTAMISESSA ja sen tulee näkyä seuraavissa vaaleissa!!!