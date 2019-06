Perussuomalaiset virittävät paskalakikapinaa uudelleen – Putkonen: "Pakkomyydyistä sekundatuotteista rahat takaisin"

Asian voi viedä Euroopan Unionin tuomioistuimeen ratkaistavaksi. Jos Pokka ei suostu julkistamaan asiakirjoja, joiden salaamiseen ei ole laillista perustetta, asian voi viedä hallinto-oikeuteen ratkaistavaksi. Minua alkaa jo kyllästyttää, kun suomalaiset puolueet eivät uskalla poliittisista syistä käyttää niitä virallisia menettelyitä, joihin ne kuitenkin pakottavat kansalaiset, jos edes kansalaisille suovat mahdollisuutta tuomioistuimen käyttöön. Monissa päätöksissähän kansalaisilta on jo evätty mahdollisuus valittamiseen viranomaispäätöksissä. Kansalaistottelemattomuus on tietenkin yksi tapa vaikuttaa, mutta jos poliittinen puolue yllyttää kansalaisia rikkomaan lakia, sen on kyettävä myös kantamaan vastuu tästä, aina tuomioistuinkäsittelyä myöten. Sellainen menettely, jossa puolue yllyttää kansalaisia rikkomaan lakia ja painuu sitten kovan paikan tullen perunakuoppaan piiloon, ei ole hyväksyttävää.