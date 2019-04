Perussuomalaiset valitsivat Ville Tavion eduskuntaryhmän johtoon: "Rinteen puheet arvopohjan erilaisuudesta enimmäkseen huuhaata"

Laura Huhtasaaren mukaan mikä tahansa tekosyy kelpaa perussuomalaisten hallitukseen pääsyn torjumiseksi.

Perussuomalaisten eduskuntaryhmän puheenjohtaja vaihtui, kun 39 kansanedustajan uusi ryhmä järjestäytyi eduskunnassa tiistaina.

Ryhmän uudeksi puheenjohtajaksi valittiin ryhmän entinen varapuheenjohtaja, turkulainen Ville Tavio. Hän voitti äänestyksessä luvuin 21–18 ryhmää aiemmin johtaneen hyvinkääläisen Leena Meren.

Ryhmän varapuheenjohtajiksi valittiin Jani Mäkelä Lappeenrannasta ja Arja Juvonen Espoosta. Ehdokkaaksi eduskunnan väliaikaiseksi varapuhemieheksi nimettiin kotkalainen kansanedustaja Juho Eerola. Nämä valinnat olivat yksimielisiä.

Tavion mukaan vaalitulos antaisi uskoa siihen, että perussuomalaiset otettaisiin vakavasti hallitustunnusteluissa.

– Tässä on siitä käynyt kova spekulaatio vähän liian aikaisin. Kohta ollaan viisaampia, hän sanoi.

Perussuomalaisten uusi eduskuntaryhmä kokoontui tiistaina ensimmäistä kertaa. Kansanedustajat Laura Huhtasaari (vas.) ja Kike Elomaa onnittelivat toisiaan uudelleenvalinnasta.

Hallitustunnustelijaksi perjantaina valittava sdp:n puheenjohtaja Antti Rinne on korostanut perussuomalaisten arvopohjan ja ihmiskäsityksen erilaisuutta verrattuna sdp:hen.

– Kyllä se on enimmäkseen ollut huuhaata, abstraktia kielenkäyttöä, jossa ei oikein erotella, mikä poliittisessa vastustajassa on pielessä. Se on liian abstraktia ainakin minulle ymmärtää, Tavio ihmetteli.

– Toki välillä on tuntunut, että meidän arvopohjassamme on eroja, kun me puolustamme ensisijaisesti suomalaisia, hän lisäsi.

Perussuomalaisten varapuheenjohtaja Laura Huhtasaari sanoi Lännen Medialle, että mikä tahansa tekosyy kelpaa perussuomalaisten hallitukseen pääsyn torjumiseksi.

– Tähän mennessä olleista kommenteista päätellen kyse on teatterista.

Perussuomalaisten puheenjohtaja Jussi Halla-aho korosti, ettei perussuomalaisten hallitukseen pääsy ole puolueen omissa käsissä.

– Yhtäältä meiltä vaaditaan halukkuutta vastuun kantamiseen, mutta toisaalta meidän hallitukseen ottaminen tyrmätään melko yksiselitteisesti.

– Kuten olemme sanoneet kaikissa käänteissä, me olemme halukkaita yhteistyöhön kaikkien kanssa, mutta emme kenenkään kanssa hinnalla millä hyvänä.

Halla-aho jatkaa europarlamentissa kauden loppuun ja ottaa kansanedustajan paikan vastaan vasta heinäkuun alussa. Syynä on se, että hän haluaa olla mukana neuvottelemassa europarlamentin tulevista ryhmistä.

– Tavoitteena on, että EPP:n oikealle puolelle saataisiin koottua mahdollisimman suuri kansallismielisten puolueiden ryhmittymä, Halla-aho sanoi.