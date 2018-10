Perussuomalaiset ja vihreät aikovat äänestää epäluottamusta, tukea hallitukselle voi tulla Rkp:ltä ja kristillisiltä

Rkp antaa edustajilleen vapaat kädet. Kristillisdemokraatit linjaavat kantaansa aamulla.

Oppositiopuolueista vihreät ja todennäköisesti myös perussuomalaiset äänestävät hallitukselle keskiviikkona epäluottamusta. Hallitus saanee selvän luottamuslauseen, koska sillä on takanaan 104 kansanedustajaa, joista tosin puhemies ei äänestä.

Oppositiopuolueista Rkp antaa edustajilleen vapaat kädet. Kristillisdemokraatit käsittelevät asiaa tiistaiaamuna.

Luottamusäänestys koskee hallituksen tiedonantoa, joka käsittelee työllisyyspolitiikkaa ja työllistämiskynnyksen alentamista pienissä yrityksissä.

– Meille tuntuu aika mahdottomalta äänestää hallitukselle luottamusta, sanoo perussuomalaisten eduskuntaryhmän puheenjohtaja Leena Meri.

Perussuomalaisten eduskuntaryhmä päättää kannastaan ryhmäkokouksessa tiistaina puolenpäivän jälkeen.

Meren mukaan tyhjän äänestäminen tiedonannosta ei ole nyt vaihtoehtona toisin kuin ulkoministeri Timo Soinin (sin.) aborttikantaa koskeneessa luottamusäänestyksessä. Silloin kysymys oli Meren mielestä sananvapaudesta.

Vihreiden eduskuntaryhmän puheenjohtaja Krista Mikkonen sanoo, että keskiviikkona äänestetään hallituksen luottamuksesta, vaikka sitä on yritetty ikään kuin naamioida kysymykseksi työllisyyspolitiikasta tai irtisanomislaista.

– Emme me tietenkään hallituksen luottamuksen puolesta äänestä, vaan vastaan.

Mikkosen mielestä tiedonanto on aika erikoinen manööveri.

– Hallitus yrittää mennä omien edustajiensa selän taakse ja antaa sitten ymmärtää, että se on eduskunnan tahto, vaikka enemmistöhallitus saa aina eduskunnan enemmistön taakseen.

Perussuomalaisten Leena Meri on samoilla linjoilla.

– Pääministeri äänestyttää irtisanomissuojaa koskevasta asiasta, joka ei ole vielä edes vireillä eduskunnassa, ja laajensi sitten kysymyksen koko työllisyyspolitiikkaan. Jokainen ymmärtää, että hallituspuolueilla on eduskunnassa enemmistö.

– Tämä on aika törkeätä peliä. Sipilä on todennut, että hallitus jatkaa asian valmistelua, mikäli saa eduskunnalta luottamuksen. Ei tarvitse olla suuri ruudinkeksijä, kun laskee hallituspuolueiden enemmistön, Meri sanoo.

Pääministeri Juha Sipilä puolusti päätöstä mittauttaa hallituksen luottamus eduskunnassa irtisanomisten helpottamisesta syntyneeseen kiistaan liittyen. KUVA: Kimmo Penttinen

"Hallitus tehnyt myös hyviä asioita"

Rkp:n eduskuntaryhmä ei tee luottamusäänestyksestä ryhmäpäätöstä. Ryhmänjohtaja Thomas Blomqvistin mukaan sen kansanedustajat saavat äänestää vapaasti oman harkintansa mukaan.

– On aika erikoinen menettelytapa hallitukselta antaa tiedonanto tässä tilanteessa. Viime torstaina meillä oli ryhmässä sitä kantaa, että koska emme voi vaikuttaa irtisanomislain sisältöön, meillä ei ole syytä antaa hallitukselle avointa valtakirjaa.

– Toisaalta aika moni on ryhmässä myös samaa mieltä hallituksen kanssa. Hallitus on tehnyt myös hyviä asioita ja työllisyysaste on parantunut.

Blomqvistin mukaan Rkp lähtee siitä, että eduskunta säätää lait eikä puolue ota irtisanomislakiin kantaa, ennen kuin lakiesitys on eduskunnassa. Häntä ihmetyttää myös se, että ay-liike ottaa järeät aseet käyttöön tässä vaiheessa.

– Rkp:n kansanedustajat saavat äänestää kuten haluavat, mutta tietysti yritämme vähän koordinoida, jotta jokainen tietää, miten toinen äänestää, Blomqvist sanoo.

Kristillisdemokraattien eduskuntaryhmän puheenjohtaja Peter Östman sanoo, että ryhmän kanta selvinnee tiistaiaamun ryhmäkokouksessa. Sitä ennen hän ei uskalla ottaa asiaan kantaa.

– Äänestys on vasta keskiviikkona. Voihan olla, että joku edustaja haluaa miettiä loppuun asti ja ilmoittaa kantansa vasta äänestyksessä, Östman sanoo.