Perussuomalaiset ja muut kansallismieliset puolueet haluavat uuden ryhmän Euroopan parlamenttiin – Huhtasaari mukana Venäjän ymmärtäjä Salvinin isännöimässä tapahtumassa

Venäjän strategista ajattelua on motivoinut - ja motivoi edelleen - toive maantieteellisestä laajentumisesta, toisin sanoen halu saada määräysvaltaan uusia alueita. Tämä tekijä määritti - ja määrittää edelleen - Venäjän strategista ajattelua, joka keskittyi - ja keskittyy edelleen - vallattujen alueiden luonnonvarojen hyödyntämiseen, sotilaallisten puskualueiden luomiseen sekä sellaisten alueiden luomiseen, joissa Venäjällä on - ennen vanhaan Neuvostoliitolla - poliittista vaikutusvaltaa. Venäjän toiminta on siis puhtainta imperialismia.

Kokenut turvallisuusasiantuntija Ari Pesonen kirjoittaa (löytyy netistä): Venäläinen imperialismi - tuo kaiken pahan alku ja juuri

Suosittelen myös luettavaksi Valtioneuvoston julkaisun "Venäjän muuttuva rooli Suomen lähialueilla" sekä ex-suurlähettiläs Hannu Himasen kirjan: Länttä vai itää, Suomi ja Geopolitiikan paluu.