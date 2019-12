Perussuomalaiset harkitsee välikysymystä, jos vihreiden Haavisto jatkaa ulkoministerinä uudessa hallituksessa

Eduskuntaryhmän puheenjohtajan Ville Tavion mukaan Haaviston eduskunnan ulkoasianvaliokunnassa antamat lisäselvitykset eivät tyydytä perussuomalaisia.

Perussuomalaiset voi tehdä välikysymyksen ulkoministeri Pekka Haaviston (vihr.) toiminnasta liittyen al-Holin pakolaisleirillä oleviin suomalaisiin, mikäli Haavisto jatkaa uudelleen muodostettavan hallituksen ulkoministerinä.

Eduskunnan suurimman oppositiopuolueen perussuomalaisten eduskuntaryhmä päätti asiasta torstaina ryhmäkokouksessaan. Nyt välikysymystä ei voi jättää, koska hallitusta ei ole, vaan se toimii toimitusministeristönä.

– Muun muassa ulkoasiainvaliokunnassa saamamme lisäselvitykset eivät tyydytä meitä, vaikka kaikki muut puolueet selitykset nielivät. On jäänyt vahva epäilys siitä, että ministeri Haavisto ei ole puhunut totta valiokunnalle tai koko eduskunnalle, perussuomalaisten eduskuntaryhmän puheenjohtaja Ville Tavio kommentoi.

Ulkoasianvaliokunta kuuli Haavistoa tiistaina suomalaisten palauttamissuunnitelmasta. Valiokunta äänesti asiasta ja enemmistö eli kymmenen jäsentä piti Haaviston selvitystä riittävänä. Valiokunnan kolme perussuomalaista jäsentä oli asiasta eri mieltä.

Halla-ahon mukaan kolme avointa kysymystä

– Tässä on kolme edelleen avointa kysymystä: ollaanko ISIS-perheitä tuomassa Suomeen, onko Haavisto valehdellut aiheeseen liittyen ja onko hän syyllistynyt virkamiehen painostamiseen vaatimalla tältä lainvastaisia toimia ISIS-perheiden tuomiseksi Suomeen, perussuomalaisten puheenjohtaja Jussi Halla-aho luettelee.

Perussuomalaisten mukaan täytyisi tapahtua ihme, että luottamus ulkoministerin toimintaan palautuisi sellaiseksi, että hän voisi jatkaa uudessa hallituksessa.

Kokoomus ja kristillisdemokraatit ovat lähettäneet kirjalliset kysymykset

Toisen oppositiopuolueen kokoomuksen eduskuntaryhmä jätti keskiviikkona kirjallisen kysymyksen Haaviston toiminnasta. Kirjallisessa kysymyksessä kokoomus kysyy muun muassa, onko hallitus antanut ulkoministeriölle mandaattia al-Holin pakolaisleirillä olevien suomalaisten kotiuttamisesta. Kokoomus kysyy lisäksi, onko Haavisto antanut virkamiehelle ohjeita, jonka noudattamisesta tämä on kieltäytynyt.

Aiemmin myös kolmas oppositiopuolue kristillisdemokraatit jätti Haaviston toimintaa koskevan kirjallisen kysymyksen. Ministerin on vastattava kirjalliseen kysymykseen 21 päivän kuluessa.

Al-Holin leirillä kymmenkunta suomalaisnaista ja heidän noin 30 lastaan

Syyriassa sijaitsevalla al-Holin pakolaisleirillä on Suojelupoliisin (Supo) aiemmin tänä vuonna esittämän tiedon perusteella kymmenkunta suomalaisnaista ja heidän noin 30 lastaan.

Osa lapsista on syntynyt leirillä. Naisten joukossa on kantasuomalaisia ja maahanmuuttotaustaisia. Osa heistä on aiemmin elänyt terroristijärjestö Isisin alueilla.