Kokoomus jättää tänään välikysymyksen hallituksen talous- ja työllisyyspolitiikasta.

Suurin oppositiopuolue perussuomalaiset ei lähde mukaan kokoomuksen talous- ja työllisyysvälikysymykseen.

– Kokoomus ei pyytänyt meitä mukaan laatimaan välikysymystä. Olisimme aina valmiita yhteistyöhön. Vaatimus konkreettisista ja vaikuttavista työllisyystoimista on oppositiolle yhteinen, perussuomalaisten eduskuntaryhmän puheenjohtaja Ville Tavio viestitti Lännen Medialle.

Kokoomusta ja perussuomalaisia erottaa kuitenkin voimakkaasti suhtautuminen ulkomaiseen työvoimaan. Tavion mukaan perussuomalaiset korostavat suomalaisen työvoiman käyttöä ja valmistautuvat siten oman epäluottamusesityksen tekemiseen, kun eduskunta keskustelee kokoomuksen välikysymyksestä.

Puheenjohtaja Jussi Halla-aho (ps.) sanoo, ettei kokoomus ole esittänyt minkäänlaista yhteistyöhalua välikysymyksen sisällön laatimisesta.

– Ehkä heillä on tässä vielä opettelemista. Heillä on sellainen kuvitelma, että perussuomalaiset lähtevät heidän apupuolueekseen tällaisiin projekteihin ilman, että meillä on mitään sanomista itse substanssiin. Eihän se tietenkään sillä tavalla toimi.

– Meillä on kokoomuksen kanssa työllisyydestä monia yhteisiä näkemyksiä, mutta myös suuria näkemyseroja, jotka liittyvät halpatyövoiman maahantuontiin ja työllisyysasteen kohottamiseen sen avulla, Halla-aho sanoi.

"Menolisäyksillä ei katetta tulopuolella"

Kokoomus jättää tänään eduskunnassa välikysymyksen hallituksen talous- ja työllisyyspolitiikasta. Puolue lupaili sitä jo etukäteen, mikäli hallituksen budjettiriihessä päättämillä työllisyystoimilla ei kateta menolisäyksiä.

– On päätetty menolisäyksistä, joille ei ole katetta tulopuolella. Työllisyystoimilla ei ole yhtäkään vaikutusarviota. Silloin joudumme jättämään taloudenpidon laiminlyönnistä välikysymyksen, eduskuntaryhmän puheenjohtaja Kai Mykkänen (kok.) sanoi torstaina.

Hän syytti hallitusta siitä, että se löi budjettiriihessä kiinni yli miljardin menot, joille ei ole katetta sen paremmin veropuolella kuin luvatulla työllisyyspuolellakaan.

– Työllisyysteot jäivät tekemättä. Meidän mielestämme tämä on äänestäjien pettämistä, että tehdään menolisäykset, ennen kuin tienataan ne rahat.

Mykkäsen mukaan myös muut oppositiopuolueet, perussuomalaiset ja kristillisdemokraatit, ovat tervetulleita liittymään välikysymykseen, mutta etukäteen niiden kanssa ei ole asiasta keskusteltu.

Välikysymyksen johdosta eduskunnassa käydään keskustelu, jonka päätteeksi äänestetään hallituksen luottamuksesta.