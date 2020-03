Perussuomalaiset aikoo jättää hallitukselle välikysymyksen siirtolaistilanteesta

Kyllä se eilinen kyselytunti osoitti sen kuinka hallituksella ei ole asia hallinnassa, selkeä erimielisyys oli Kulmunin ja Ohisalon välillä vaikka sanamuodoissa yrittivät sitä piilotella. Tuntuu hurjalta tuollainen tilanne katsoa, sillä sama Kreikan tilanne vois olla myös Suomen itärajalla. Mitä silloin tehtäis? Odotetaanko tukea koko eulta? Ja vielä yhtenäistä. On myös aivan turhaa hallituksen syyttää edellistä hallitusta virheistä jotka tuli 2015. Nyt kun on Suomella kokemusta niin se pitää hyödyntää eikä olla tumput suorina. Kyllä tässä on välikysymyksen paikka siinä mielessä että tulis asiaan selvyys. Enkä ole persu, kepulainen jne.