Itse asiassa pohjoinen pallonpuolisko ei ole huomenna kauimpana auringosta. Tämä johtuu siitä, että maan rata auringon ympäri on ellipsi. Maa ja sen pohjoinen pallonpuolisko on kauimpana auringosta heinäkuun alussa. Etäisyyden ero tammikuun ja heinäkuun välillä on noin 5 miljoonaa kilometriä ja se on melko paljon enemmän kuin maapallon halkaisija.