Suomen Punaisen Ristin perinteinen Nälkäpäiväkeräys alkoi tänään. Kerätyt rahat menevät SPR:n katastrofirahastoon, jonka apua tarvitaan juuri nyt erityisesti Bangladeshissa, jonne on paennut lähes miljoona ihmistä Myanmarin väkivaltaisuuksia.

Suomessa Nälkäpäiväkeräyksen varoja käytetään muun muassa tulipalojen uhrien auttamiseen.

Nälkäpäivä tunnetaan punaisiin liiveihin pukeutuneista lipaskerääjistä. Katukeräys on edelleen merkittävä osa Nälkäpäivää, mutta käteisen käytön vähentyessä muut lahjoittamisen tavat kasvattavat suosiotaan.

Suomen Punainen Risti kertoo tiedotteessaan ylläpitävänsä Bangladeshin Cox's Bazarin pakolaisleireillä alueen ainoaa ympärivuorokautista kirurgista hoitoa tarjoavaa sairaalaa. Sairaala lähetettiin maahan viime lokakuussa Nälkäpäivä-keräyksen ja ulkoministeriön myöntämän hätäavun turvin.

- Sairaalassa on vuoden aikana hoidettu 40 000 potilasta. Avun tarve on edelleen valtava ja Suomen Punainen Risti on sitoutunut ylläpitämään sairaalaa ainakin vuoden loppuun saakka, kertoo SPR:n kansainvälisen avustustoiminnan johtaja Kalle Löövi tiedotteessa.

- Olemme auttaneet lukuisissa vaikeissa synnytyksissä, hoitaneet liikenneonnettomuuksien ja tapaturmien uhreja sekä erilaisista infektioista kärsiviä ihmisiä. Sairaalassamme voimme auttaa vaativinta hoitoa tarvitsevia potilaita eli heitä, jotka eivät voi saada apua mistään muualta, kenttäsairaalan tiiminvetäjä Raija Andersén sanoo.

Noin 700 000 rohingya-muslimia on paennut Myanmarista naapurimaa Bangladeshiin reilu vuosi sitten alkaneen kriisin takia.

SPR on myös valmiudessa auttaa katastrofirahastostaan Mangkhut-taifuunin uhreja Filippiineillä.

Nälkäpäivän lipaskeräys järjestetään ympäri Suomen 20.-22. syyskuuta. Viime vuonna keräys innosti liikkeelle noin 14 000 vapaaehtoista.