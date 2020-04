Perheväkivallan riski kohoaa pitkien pyhien aikaan: viranomaiset odottavat tilanteen kriisiytyvän pääsiäisenä monessa kodissa – "Kun koulut avautuvat, tulee tietoon, mitä kevään ja kesän aikana on tapahtunut"

Pitkät pyhät näkyvät tilastoissa perheen sisäisen väkivallan lisääntymisenä.

Apua kannattaa hakea matalalla kynnyksellä. Apu on puhelinsoiton päässä.

Rikosylikomisario Markus Kiiskisen mukaan aivan viime aikoina lapsiin kohdistuvia väkivalta- ja seksuaalirikosilmoituksia on tehty Oulun poliisille hieman keskimääräistä vähemmän.

Tässä maailmantilassa se ei kuitenkaan ole hyvä asia. Rikokset tuskin ovat vähentyneet – niistä vain ei välttämättä kantaudu tieto poliisille nyt, kun koulut on suljettu.

Lähitulevaisuudessa odotettavissa on "pommi", joka paljastuu vasta, kun koulut taas rajoitusten jälkeen avautuvat.

– Tietoa perheväkivallasta tulee poliisille hälytystehtävien kautta, mutta perheen pahoinvointi tulee usein tietoon koulumaailman kautta. Pelätään sitä ilmiötä, että kun koulut avautuvat, tulee tietoon, mitä kevään ja kesän aikana on tapahtunut, Kiiskinen sanoo.

Koronaepidemia näkyy Kiiskisen mukaan siinä, että kotihälytysten määrät ovat Oulun poliisilla lisääntyneet viime vuoden alkuvuoteen verrattuna 18,7 prosentilla. Myös lähisuhdeväkivaltarikokset ovat lisääntymään päin.

Suuri osa perheen sisäisestä väkivallasta tapahtuu kuitenkin piilossa – lievät pahoinpitelyt jäävät usein neljän seinän sisälle.

Tyypillinen kotikäynti Oulun poliisille on perheriita, johon liittyy alkoholi.

– Jos ei sadassa niin liki sadassa prosentissa lähisuhdeväkivaltaan liittyy alkoholi. Pahoinpitelyä, tönimistä, läpsimistä, lyömistä, uhkailua. Oletettavasti hirvittävä määrä lieviä väkivaltarikoksia jää piiloon. Valitettavan paljon mukana on lapsia kuuntelemassa ja seuraamassa tilannetta.

Viranomaisten huoli korostuu lähestyvän pääsiäisen alla. Alkoholiin liittyvät ongelmat näkyvät poliisilla tavanomaisestikin pyhien aikaan, mutta nyt ovat edessä täysin poikkeukselliset pyhät.

– On rajoituksia, ravintolat kiinni ja julkiset toiminnot kielletty. Kaupasta saa alkoholia, ja kun ei ole muita harrasteita, tilanne saattaa kriisiytyä. Ongelmien lisääntyminen on valitettavasti odotettavaa.

"Kun huolet painavat, oloa yritetään helpottaa alkoholilla. Olen ollut 24 vuotta poliisina ja voin allekirjoittaa, että mitään hyötyä siitä ei seuraa", rikosylikomisario Markus Kiiskinen korostaa. KUVA: Pekka Peura

Viikonloppujen ja pyhien etukäteissuunnittelu auttaa

Lähisuhdeväkivallasta usein vaietaan, koska se koetaan häpeälliseksi. Kiiskinen kannustaa ilmoittamaan lievästäkin väkivallasta aina poliisille. Ilmoitukset kirjataan ja tutkitaan aina.

– Oulun alueella lähisuhdeväkivallan tutkintaan on panostettu, koska sille on nähty tarvetta. Muiden toimijoiden kautta pyrimme edistämään, että perheen sisäinen väkivalta tulisi tietoon, että pystyttäisiin auttamaan ja käytettäisiin tukipalveluja hyväksi. Kun poliisi tutkii, sillä on lakisääteinen tehtävä tarjota tukipalveluja, joilla pyritään saamaan itse ongelmaan ratkaisu.

Monessa perheessä juuri nyt vaivaa epävarmuus, pelko ja korona-ahdistus.

Työttömyyden uhan alla stressitaso nousee entisestään.

Viikosta toiseen kestävä tila saattaa tuoda ongelmia niihinkin perheisiin, joissa niitä ei aikaisemmin ollut.

– Kun huolet painavat, oloa yritetään helpottaa alkoholilla. Olen ollut 24 vuotta poliisina ja voin allekirjoittaa, että mitään hyötyä siitä ei seuraa. Alkoholi vain pahentaa tilannetta.

Ennen kuin tilanne kriisiytyy, on tehtävissä paljonkin. Viikonloppujen ja pääsiäisen mukavaa tekemisiä kannattaa suunnitella etukäteen.

– Makkaranpaisto ulkoilupaikalla on hyvä vaihtoehto. Ponnekkaasti painotan: happihyppy pääsiäisenä jos milloinkaan tekee hyvää.

Oulun kaupungin sosiaalipäivystyksen palveluesimies Marja Salonen arvioi, että pääsiäisenä tilanne kriisiytyy monessa kodissa. KUVA: Pekka Peura

Myös psyykkinen väkivalta vahingoittaa

Lastenpsykiatrian erikoislääkäri Tiina Tenhunen OYSin lasten ja nuorten oikeuspsykiatrian yksiköstä kertoo,että lapsiin kohdistuva väkivalta liittyy usein kurinpitoon, joka johtaa pahoinpitelyyn.

Tenhunen huomauttaa, että myös psyykkinen kaltoinkohtelu on vahingollista.

– Monesti keskustelussa unohdetaan psyykkinen väkivalta, joka myös on lapselle vahingoittavaa. Esimerkiksi kiroillaan, lasta pelotellaan tai kohdellaan alentavasti, lapsen omia mielipiteitä ei oteta huomioon ja häntä mitätöidään.

Jos vanhemman voimavarat ovat vähissä, perheen kannattaisi keskittyä olennaiseen ja karsia pois ylimääräistä painetta.

Nykyisessä poikkeustilanteessa Tenhunen kannustaa antamaan lapselle runsaasti henkilökohtaista huomiota.

– Pitäisi muistaa kysyä lapselta joka päivä, miten on mennyt ja mikä on ollut kivaa. Lasten tiedetään toipuvan traumaattisista tapahtumista paremmin, jos arkirutiinit säilyvät.

"Korkit kiinni pääsiäisenä"

Oulun kaupungin sosiaalipäivystyksen palveluesimies Marja Salonen arvioi, että pääsiäisenä tilanne kriisiytyy monessa kodissa.

Hän korostaa, että perheväkivallan näkeminen ja kokeminen on lapselle äärimmäisen haitallista.

– Toivon, että vanhemmat ymmärtäisivät tarkastella omaa toimintaansa, korkit pidettäisiin kiinni ja lapsille turvataan päihteetön pääsiäinen.

Oman perheen tilasta kannattaa huolestua, jos ilmapiiri kotona kiristyy.

– Jos aikuisten välit ovat tulehtuneita, ilmapiiri alkaa mennä kireäksi ja on olemassa väkivallan uhka, on aina haettava apua. Matalalla kynnyksellä kehotan ottamaan yhteyttä. Yksin ei saa jäädä.