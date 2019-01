Perheen ja työn yhteensovittamista suunnitellaan Lapsifoorumissa – ministerit vaativat työnantajilta asennemuutosta

Työnantajien asennemuutosta ei voi muuttaa vaatimalla. Korjaustoimenpiteiden tulee lähteä valtiolta, ja kaiken takana olevat lait. Ensinnäkin kuntoon pitää saada lasten hankinnasta koituvien kulujen maksaminen TASAN sekä äidin että isän työnantajalle. Toiseksi lakiin on laitettava linjaus, että vanhemmalla on oltava oikeus tehdä lyhyempää työviikkoa. Kolmanneksi päivähoitomaksut (nyt n. 300 e/lapsi/kk) on kohtuullistettava.