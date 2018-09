Pelastuslaitoksen mukaan ympäriinsä roiskuvaa parafiiniöljyä on käytännössä mahdotonta sammuttaa. Salon kynttilätehtaan tulipalo tulee jatkumaan koko päivän.

Varsinais-Suomessa Salossa noin 300 ihmistä on evakuoitu kodeistaan kynttilätehtaan palon takia. Sammutustöissä on 30 pelastuslaitoksen yksikköä eli noin sata palomiestä.

– Noin 9 000 nelimetrin kiinteistö on tulessa. rakennuksessa on sisällä 200 tonnia kynttilöiden valmistuksessa käytettävää parafiinia, joka on siis öljyä, kertoo päivystävä palomestari Mika Kontio Varsinais-Suomen pelastuslaitokselta.

Palo on erittäin hankala sammuttaa, sillä parafiiniöljy roiskuu ympäriinsä palaessaan. Lisäksi se muodostaa erittäin runsaasti paksua ja myrkyllistä savua.

– Sammutustyö on hankala ellei jopa mahdoton. Öljypalon ainoa sammuttamiskeino on tukahduttaminen, eikä meillä ole välineitä näin suuren palon tukahduttamiseen.

– Käytännössä annamme tehtaan palaa. Keskitymme estämään palon leviämiseen tehtaan varastorakennukseen ja muihin ympäröiviin rakennuksiin, Kontio kuvailee Lännen Medialle.

Kontion mukaan kynttilätehtaan noin 5 000 neliön suuruiset tuotanto- ja toimistotilat ovat tuhoutuneet. Lisäksi tulipalo uhkaa 4 000 neliön kokoista varastorakennusta.

Salon Halikossa palava kynttilätehdas aiheuttaa erittäin runsasta ja myrkyllistä savua. Pelastuslaitos pyytää alueen asukkaita pitämään ovet ja ikkunat kiinni sekä väistämään savua tarvittaessa. KUVA: Mikael Rydenfelt

Palomiesten työskentelyolosuhteet ovat rankat. Savunmuodostuksen lisäksi sammutustyötä hankaloittaa valtava kuumuus, jonka parafiiniöljy aiheuttaa palaessaan.

– Kynttilä palaa nyt molemmista päistä, jos tällaista sanontaa voi käyttää, Kontio toteaa.

– Onneksi työvälineemme ovat hyvät. Vaateet suojaavat hyvin kuumuudelta. Käytännössä tehtaan sammutustöissä ei tällä hetkellä voi työskennellä ilman happinaamaria ja -pulloa.

Kynttilä-Tuote Oy:n tehdas sijaitsee Halikossa, aivan Salon kaupungin kyljessä 110-tien varrella. Liikenne ohjataan Rikalan liittymän kautta kohti E18-moottoritietä.

Palo syttyi aamuneljän aikoihin ja roihuaa edelleen voimakkaana. Pelastuslaitos arvioi tulipalon kestävän iltaa saakka.

– Tehdas palaa niin kauan kuin parafiinia riittää, sanoo Kontio Lännen Medialle.

Pelastuslaitos on antanut palosta vaaratiedotteen.

– Olemme evakuoineet tehtaan ympärillä sijaitsevista taloista noin 300 asukasta myrkyllisen savun takia. Uskon, ettei evakuointeja ei tarvitse tehdä enempää.

Kontio kertoo, että tällä hetkellä savu painuu Halikon keskustan suuntaan ja osittain myös vieressä sijaitsevan Salon kaupungin keskustaa kohti. Pelastuslaitos kehottaa ihmisiä pitämään ovet ja ikkunat kiinni.

– On tärkeää, että ihmiset huomioivat savunmuodostuksen ja väistävät sitä. Savu on myrkyllistä.

Kynttilätehtaan syttymissyy ei ole tiedossa. Pelastuslaitoksen arvion mukaan tässä vaiheessa mikään ei viittaa tahallisuuteen.