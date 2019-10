Pekka Rautio

Syntynyt 10.5.1970 Raahessa, asuu Vantaalla.

Kävi peruskoulun ja lukion Raahessa.

Aloitti kitaran soiton 11-vuotiaana, opiskeli klassista kitaraa Raahen musiikkiopistossa.

Kasvatustieteiden maisteri ja muusikko. Valmistui luokanopettajaksi Oulun yliopistosta 1995 ja pop- ja jazzkitaristiksi Helsingin Pop & Jazz Konservatoriosta 2001.

Työskennellyt vuodesta 2002 alkaen rock-musiikin ja äänitekniikan opettajana Vaskivuoren musiikkilukiossa Vantaalla.

Vihreiden varavaltuutettu Vantaan kaupunginvaltuustossa, vapaa-ajan lautakunnan jäsen sekä Vantaan kaupungin omistaman VTK Kiinteistöt Oy:n hallituksen jäsen.

Vihreiden kansanedustajaehdokas Uudellamaalla kevään 2019 eduskuntavaaleissa. Sai 1 050 ääntä.

Soittaa kitaraa kokoonpanoissa Pinja ja Pekka, Me Hanskit sekä Mr C. Oli neljä levyä julkaisseen Johanna Iivanainen & 1N:n kitaristi, säveltäjä ja sanoittaja. Osallistui Boys Of The Bandin kitaristina vuoden 2010 Suomen euroviisukarsintaan

Perheeseen kuuluu vaimo Pinja sekä kaksi lasta.