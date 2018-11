Pekka Haaviston tavoite on viedä vihreät kolmen suuren joukkoon – "Ympäristökysymyksistä on tullut kovaa politiikkaa"

Vihreiden 43-jäseninen puoluevaltuuskunta valitsee vihreille väliaikaisen puheenjohtajan lauantaina. Ehdokkaiksi ovat ilmoittautuneet Haavisto ja Japanissa lomaileva Outi Alanko-Kahiluto.

Kansanedustaja Pekka Haavisto (vihr.) arvelee, että poliittiset linjaerot eivät ole niinkään ratkaisevia, kun vihreiden valtuuskunta lauantaina valitsee väliaikaisen puheenjohtajan.

Hänen mukaansa valtuuskunta voi esimerkiksi ajatella, valitaanko nyt pelkästään vaalit vetävää väliaikaista puheenjohtajaa vai puheenjohtajaa, joka voisi olla halukas jatkamaan myös pidempään. Puheenjohtajaehdokkaaksi torstaina ilmoittautunut Haavisto on itse ilmoittanut olevansa valmis väliaikaiseen puheenjohtajuuteen ensi kesän puoluekokoukseen asti.

– On sinänsä poikkeustilanne, että vanha puheenjohtaja lähtee ehdolle. Meillä on loistavia nuoria, meillä on loistavia naisia. Minusta sellainen tilanne ei olisi hyvä, että lähtisimme vanhoina puheenjohtajina etsimään pitkiä uusia kausia, Haavisto kertoi eduskunnassa pitämässään tiedotustilaisuudessa perjantaina.

Toinen vihreiden puheenjohtajaehdokkaaksi ilmoittautunut, kolmannen kauden kansanedustaja Outi Alanko-Kahiluoto on vaihtoehto myös pidemmän ajan puheenjohtajaksi.

Valtuuskunta myös puntaroi, kenen johdolla vaalityö saadaan parhaiten toimimaan.

Haaviston mukaan lauantaina eduskunnan Pikkuparlamentissa kokoontuva vihreiden valtuuskunta valitsee myös kahden eri-ikäisen ehdokkaan ja naisen ja miehen välillä. Haavistolla on kokemusta vihreiden puheenjohtajuudesta 1990-luvulta. Alanko-Kahiluodolla ei ole puheenjohtajakokemusta, mutta hän on johtanut vihreiden eduskuntaryhmää.

– Olen ollut viime vuosina valtakunnallisten kampanjoiden tekijä. Toivon, että siitä kokemuksesta ja verkostoista ja kohtaamisista kentällä on hyötyä myös eduskunta- ja eurovaalikampanjoissa, vihreiden presidenttiehdokkaana ollut Haavisto sanoi.

Sääntöjen mukaan on mahdollista, että vielä lauantain kokouksessa esitetään muitakin ehdokkaita kuin Alanko-Kahiluoto ja Haavisto.

Haaviston mukaan Alanko-Kahiluodon vahvuudet ovat sosiaalipolitiikassa ja uuden työelämän tuntemuksessa eli miten pätkätyöt ja itsensä työllistäjät otetaan huomioon työelämässä.

"Nyt ei etsitä puheenjohtajaa, joka pistää koko pakan uusiksi"

– Nyt ei etsitä sellaista puheenjohtajaa, joka pistää koko pakan uusiksi. Olen keskustellut puoluehallituksen ja vihreiden toimistoväen kanssa ja siellä on vaalikampanjavalmistelut täyttä vauhtia suunnittelussa.

Haaviston mukaan hyvä vaalimenestys huhtikuun eduskuntavaaleissa on kansanedustajamäärän kasvattaminen ja jokaisessa vaalipiirissä eteenpäin meneminen.

– Meillä on vaalipiirejä, joissa on nyt mahdollista saada ensimmäinen vihreä kansanedustaja ja monia vaalipiirejä, joissa pystytään kasvattamaan äänimäärää.

Haaviston unelmatavoite on saada vihreät kolmen suurimman puolueen joukkoon.

– Meillä on kannatusmittauksissa laaja sympatiapohja. Sen realisoiminen on näissä vaaleissa iso tavoite.

Haaviston mukaan kansainvälinen tilanne on vihreiden kannalta kiinnostava. Saksan viimeisissä osavaltiovaaleissa vihreät olivat vahvassa nousussa.

– Uskon, että Suomessakin tällainen olisi mahdollista saada aikaan.

Haavisto sanoo, että ympäristökysymykset ovat nousseet yhä enemmän keskusteluun ja niistä on tullut kovaa politiikkaa. Sosiaalisen eriarvoistumisen vähentäminen ja koulutuskysymykset ovat Haaviston mukaan myös vihreille tärkeät vaaliteemat.

Haavisto olisi kannattanut Ohisaloa

Haavisto saapui perjantaiaamuna työmatkalta Asmarasta, Eritreasta.

– Eritrea on yksi harvoja maita, joissa puhelinyhteydet eivät toimi ja nettiyhteydetkin ovat vähän niin ja näin, Haavisto selitti, miksi ei ole pystynyt vastamaan tiedotusvälineiden yhteydenottopyyntöihin.

Haaviston mukaan vihreillä on ollut vaikea syksy.

– Meidän puoluesihteerimme on sanonut, että vihreät on tällä hetkellä kriisissä oleva puolue. Se on realistinen kuvaus. On ollut poikkeuksellisia tapahtumia ja poikkeuksellista uutisointia, joka on selvästi nakertanut ihmisten luottamusta.

Haavisto itse piti varapuheenjohtaja Maria Ohisaloa parhaana vaihtoehtona, kun Touko Aalto jätti puheenjohtajuuden. Ohisalo kuten lukuisat muut vihreiden kärkinimistä ovat kuitenkin vuorotellen kieltäytyneet ehdokkuudesta. Haaviston mukaan on ymmärrettävää, että vihreillä poliitikoilla on ollut jo kalenterit suunniteltu omaa eduskunta- tai eurovaalikampanjaa ajatellen. Puheenjohtajaehdokkuus olisi muuttanut suunnitelmat.

Haavisto uskoo, että moni haluaa varmasti tulla valituksi normaalimenettelyn kautta jäsenäänestyksen ja puoluekokouksen kautta.

Vihreiden kärkipoliitikot ovat keskustelleet keskenään, milloin kukin ilmoittaa omasta ratkaisustaan.