Pekka Haavisto matkaa Sudaniin ja osallistuu historialliseen perustuslain julistukseen – "Tuntuu olevan vilpitön pyrkimys kohti siviilihallintoa"

Armeija syrjäytti lähes 30 vuotta Sudania itsevaltaisesti hallinneen presidentin keväällä ja jäi pitämään valtaa. Hiljattain maan sotilasneuvosto ja oppositio pääsivät sopuun perustuslaista, jonka nojalla valta siirtyy siviilihallinnolle kolmen vuoden siirtymäajalla.

Ulkoministeri Pekka Haavisto (vihr.) osallistuu lauantaina Sudanin pääkaupungissa Khartumissa tilaisuuteen, jossa allekirjoitetaan Sudanin uusi perustuslaillinen julistus.

Haavisto edustaa tilaisuudessa Euroopan unionia ainoana ministeritason edustajana. Hänen lisäkseen Sudaniin on määrä matkustaa EU:n edustajia Brysselistä. Haavisto vieraili alueella myös aiemmin tänä kesänä.

Julistus on maata hallitsevan sotilasneuvoston ja opposition yhdessä laatima. Se on jatkoa heinäkuussa solmitulle sopimukselle, jossa määriteltiin tulevien vuosien vallanjakoa. Afrikan unioni ja Etiopia ovat toimineet välittäjinä neuvotteluissa.

Haavisto sanoo toivovansa, että sopimus johtaa rauhaan maassa, jossa on pitkä levottomuuksien historia.

– Matka on pitkä, mutta sotilashallinnolla tuntuu olevan aito ja vilpitön pyrkimys kohti siviilihallintoa. Monet sudanilaiset ovat ylpeitä niistä lyhyistä jaksoista, joina maassa on vallinnut demokratia, ja tilanne on siviilien osalta parempi kuin pitkään aikaan, Haavisto sanoo.

Valta vaihtuu kolmen vuoden siirtymäjakson jälkeen

Kolmevuotisen siirtymäkauden aikana Sudanissa pitää valtaa neuvosto, jossa on kuusi siviiliedustajaa ja viisi sotilasta. Ensimmäiset 21 kuukautta neuvostoa johtaa armeijan kenraali, sen jälkeen 18 kuukauden ajan siviili.

Neuvosto valvoo ministerineuvoston ja lainsäädäntöneuvoston luomisen maahan. Sopimuksessa mainitaan lisäksi, että vähintään 40 prosenttia lainsäädäntöneuvoston jäsenistä tulee olla naisia.

Seuraavan puolen vuoden aikana Sudanissa on myös tarkoitus kehittää uusia menettelytapoja yhdessä maan eri osien aseistautuneiden ryhmien kanssa, jotta maahan saataisiin vihdoin pysyvä rauha.

Julistus sisältää myös oman lukunsa sudanilaisten oikeuksista ja vapauksista. Siinä mainitaan erikseen valtion pitävän huolta naisten oikeuksista, jotka määritellään miesten oikeuksia vastaaviksi.

Oikeuksiin kuuluvat myös oikeus reiluun oikeudenkäyntiin, jossa syytetty on syytön kunnes toisin todistetaan sekä vapaus välttyä kidutukselta ja mielivaltaisilta pidätyksiltä.

Ex-presidentti hallitsi lähes 30 vuotta

Sotilasneuvoston ja opposition sopu elokuun alussa johti spontaaniin juhlintaan Sudanin kaduilla.

Maa ehti olla sotilasjuntan hallinnassa huhtikuusta lähtien, jolloin armeija syrjäytti presidentti Omar al-Bashirin vallasta.

Al-Bashir ehti hallita maata yksinvaltaisin ottein ja itsepintaisesti vallasta kiinni pitäen lähes 30 vuotta. Hän nousi valtaan vuonna 1989 sotilasvallankaappauksen jälkeen ja lakkautti hallintonsa aikana muun muassa poliittiset puolueet. Al-Bashir pidätettiin kesäkuun mielenosoitusten yhteydessä. Hänestä on jätetty kansainvälinen pidätysmääräys jo kymmenen vuotta sitten.

Armeija syrjäytti al-Bashirin pitkään jatkuneiden mielenosoitusten jälkeen. Mielenosoitukset kuitenkin jatkuivat, kun sotilasjuntta kieltäytyi siviilihallintoon siirtymisestä.

Mielenosoitukset olivat rauhallisia, mutta turvallisuusjoukot alkoivat hajottaa niitä voimakeinoin. Ainakin 128 ihmistä kuoli levottomuuksissa.