Pekka Haavisto: "Ei tullut osviittaa hallituspohjasta, käytiin normaali keskustelu vihreiden antamista vastauksista"

Hallitustunnustelija Antti Rinne (sd.) jatkoi tulevan hallituspohjan selvittämistä tapaamalla ensimmäiseksi vihreät maanantaina eduskunnassa. Vihreiden puheenjohtaja Pekka Haavisto kertoi, että keskustelussa käytiin läpi yksityiskohtia vihreiden vastauksista.

– Ei tullut mitään osviittaa hallituspohjasta. Emme olleet uteliaita hallituspohjasta. Nämä olivat keskustelut vihreiden paperista, Pekka Haavisto kommentoi Rinteen kanssa käytyä keskustelua eduskunnassa.

Haaviston mukaan vihreiden vastauksia soviteltiin yhteen sosiaalidemokraattien omien vastausten kanssa.

– En kommentoi, mitkä vastaukset olivat vaikeimmin yhteensovitettavissa. Kaikilla puolueilla on omia näkökohtia ja vihreillä ilmastotavoitteen korostuminen näkyy kaikissa vastauksissa, samoin eriarvoisuuskehitykseen vaikuttavat tekijät.

Haavisto painotti, että hallitusneuvotteluihin valittavat puolueet ovat täysin hallitustunnustelijan näpeissä. Vihreitä on pidetty todennäköisenä hallituspuolueena olipa hallituspohja mikä tahansa. Haavisto kommentoi vihreiden mahdollisuuksia niukasti.

– Vaikea sanoa tässä vaiheessa, jääköön hallitustunnustelijan päätettäväksi.

Hallituksen kakkospuolueeksi sdp:n kanssa on tulossa kokoomus tai keskusta. Kokoomusta on pidetty todennäköisempänä vaihtoehtona. Haavisto korosti, että vihreät on tehnyt yhteistyötä kokoomuksen ja keskustan kanssa.

– Molempien puolueiden kanssa on tehty yhteistyötä ja olemme tulleet toimeen molempien kanssa.

Ei ole otettu kantaa, kumpi olisi mieluisampi kokoomus vai keskusta.

Vihreiden puheenjohtajakysymys ei Haaviston mukaan ollut esillä tapaamisessa Rinteen kanssa. Vihreiden puheenjohtaja vaihtuu kesäkuussa Porissa.

Vihreiden jälkeen Rinne tapaa eduskunnassa vasemmistoliiton, rkp:n ja kokoomuksen edustajat.

– Toivottavasti mennään yhtä hyvin kuin eilen eteenpäin, Rinne sanoi ennen tapaamisten alkamista.

Hän lupasi kertoa päivän annista illalla kello 19, sen jälkeen kun on tavannut viimeisenä kokoomuksen edustajat.

Rinne tapasi jo sunnuntaina perussuomalaisten, kristillisdemokraattien ja keskustan edustajat. Hän sanoi sunnuntai-iltana, ettei ole sulkenut vielä yhtään puoluetta pois kuvioista.

Rinteen tavoitteena on kertoa tiistai-iltana, minkä puolueiden kanssa hän aloittaa varsinaiset hallitusneuvottelut. Ne voisivat alkaa mahdollisesti jo keskiviikkona.