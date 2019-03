Pedofiiliringin pääepäilty tarjosi seurakunnalle yövartiointipalvelua oman yrityksensä kautta – toimi kolmella rippileirillä yövartiointitehtävissä

Seksuaaliseen hyväksikäyttöön liittyvän jutun teoilla ja kirkollisella toiminnalla ei ole poliisin mukaan yhteyttä toisiinsa.

Laajan seksuaalirikosjutun 57-vuotias pääepäilty on toiminut Töysän ja Alavuden seurakunnan rippileirillä yövartiointitehtävissä vuosina 2011, 2012 ja 2013.

Alavuden seurakunnan kirkkoherra Jussi Peräaho kertoo Lännen Medialle epäillyn tarjonneen seurakunnalle yövartiointipalvelua oman yrityksensä kautta.

– Leirin työntekijät pappi ja nuorisotyönohjaajat ovat olleet leirillä koko ajan paikalla. Hänen (epäillyn miehen) tehtävänsä oli yöpartiointi ulkopuolisia varten. Hän on tullut leirikeskuksen alueelle vasta iltatoimien ja hiljaisuuden jälkeen, ja hän on työskennellyt ulkopuolella, Peräaho kertoo.

Peräahon mukaan miehen päivystyspiste sijaitsi leirirakennuksen ulkopuolella. Hänen tehtävänsä oli vartioida, että leirille ei tule ulkopuolisia.

Keskusrikospoliisin mukaan seksuaalirikoksilla ja kirkollisella toiminnalla ei ole yhteyttä. Myöskään Alavuden seurakunnan tietoon ei ole tullut sellaista, mikä viittaisi, että tekoja olisi tapahtunut seurakunnan toiminnan piirissä.

– Asia itsessään on hirvittävän järkyttävä ja hämmentävä tieto on tietysti se, että tämmöinen ihminen on meillä luottamushenkilönä. Meille on ollut huojentavaa se, että tieto rikokset ja teot eivät liity kirkkotoimintaan, kuten keskusrikospoliisin tutkinnanjohtaja on todennut.

Peräahon mukaan poliisi ei ole ollut seurakuntaan yhteydessä.

Epäilty toimi myös kirkkovaltuutettuna

Seksuaalirikoksista epäilty mies on toiminut ennen seurakuntaliitosta Töysän seurakunnan kirkkovaltuutettuna, kirkkoneuvoston jäsenenä ja lapsi- ja nuorisotyön vastuuryhmässä vuosina 2010–2012 sekä lyhyissä työsuhteissa.

Epäillyn toiminnasta ei ole valitettu missään vaiheessa seurakuntaan.

– Yhden leirillä (kyseisenä aikana) olleen rippikoululaisen äidin kanssa olen jutellut. Hän sanoi, ettei heille ole jäänyt mitään negatiivista oloa henkilön toiminnasta.

Peräaho korostaa kuitenkin, että seurakunta haluaa toimia avoimesti siksi, koska epäilty on ollut tehtävässä, johon on liittynyt nuoria.

– Toivomme, että jos on joku, joka on joutunut uhriksi, hän rohkenisi ottaa yhteyttä poliisiin. Sen takia olemme valinneet avoimen linjan.

Minkäänlaisiin jatkotoimiin Alavuden seurakunnassa ei tässä vaiheessa ole Peräahon mukaan tarkoitus ryhtyä, mutta poliisia autetaan, "jos tarvetta ilmenee".

Rikosten kohteena kuusi poikaa

Väkivaltaista lasten hyväksikäyttömateriaalia kuvanneessa ja levittäneessä suomalaisessa pedofiiliringissä oli viisi suomalaismiestä, joiden epäillään raiskanneen ja huumanneen suomalaispoikia sekä kuvanneen tekojaan ja levittäneen sukupuolisiveyttä loukkaavaa kuvaamateriaalia eteenpäin.

Rikosten kohteena oli kuusi suomalaispoikaa, jotka olivat tekojen aikaan iältään 6–15-vuotiaita. Poliisin mukaan epäillyt rikokset ovat tapahtuneet vuosina 2004–2018.

Pääepäilty oli keskusrikospoliisin mukaan houkutellut myös muita miehiä mukaan toimintaan.

Uhrien henkilöllisyyksien suojaamiseksi keskusrikospoliisi ei ole kertonut, millä paikkakunnilla epäillyt rikokset ovat tapahtuneet.