PAU ilmoitti uudesta postilakosta – työnseisaus venyisi marras-joulukuussa neljään viikkoon

"Jos työnantaja rikkoo lakkoa vuokratyöntekijöillä tai muilla työntekijöillä, pitää turvallisuuteen ja terveyteen liittyvät työt hoitaa kyseisten henkilöiden avulla." Rikkoo lakkoa on kumma ilmaus. Ihmillä on tietenkin oikeus olla lakossa (kunhan menee lain mukaan). Tämä ikivanha ajatus että "työt ovat lakossa, ei ihmiset" on ay-propagandaa. Tietenkin töitä saa laillisesti teettää niin kuin parhaaksi näkee.

Olisi hyvä jos ay-liike tarjoaisi ratkaisuja ei pelkkää kiukuttelua joka ilmeee lakkoiluna.