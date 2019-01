Patrian seuraavan toimitusjohtajan on pärjättävä kovassa kilpailussa – "On tehtävä tulosta"

Sotilastarvikkeita ja -palveluita myyvän Patria Oy:n seuraavalta toimitusjohtajalta edellytetään erityisesti kykyä tehdä tulosta. Patrian edellinen toimitusjohtaja Olli Isotalo joutui viikko sitten luopumaan tehtävästään. Seuraavan toimitusjohtajan haku voi viedä useamman kuukauden. Siirtymäkauden ajan yhtiön toimitusjohtajan tehtäviä hoitaa vt:nä talousjohtaja Ville Jaakonsalo.

– Patrian vuoden 2017 ja 2018 tulokset eivät ole olleet sitä, mitä on haluttu. Sen takia Isotalo sai lähteä. Nyt Patria yrittää saada uutta vaihdetta silmään. Seuraavan toimitusjohtajan on tehtävä tulosta. Tulokset kelpaavat niin kotimaasta kuin ulkomailta, kertoo Patrian neuvottelukunnan puheenjohtaja, kansanedustaja Sinuhe Wallinheimo (kok.).

Patrian neuvottelukunnan on kuultava yhtiön asioista, jotka koskevat toiminnan huomattavaa supistamista tai laajentamista tai yhtiön organisaation olennaista muuttamista. Neuvottelukunta kuuli torstaina viimeisimmän katsauksen.

– Uusi hallituksen puheenjohtaja Esa Rautalinko piti neuvottelukunnalle toiveita herättävän puheenvuoron. Nyt katsotaan rauhassa tilannetta. Jonkinlaista strategista muutosta saatetaan tehdä, Wallinheimo kertoo.

Rautalinko ei vastannut Lännen Median soittopyyntöihin.

Viime viikolla Patria tiedotti, että yhtiö hakee kasvua erityisesti kansainvälisestä palveluliiketoiminnasta eli esimerkiksi huolto-, ylläpito- ja elinkaaritukipalveluista sekä järjestelmä- ja integrointiliiketoimintaansa.

Patrian tuotteisiin kuuluu muun muassa panssaroituja pyöräajoneuvoja, kranaatinheitinjärjestelmiä, lentokoneiden, helikoptereiden ja moottoreiden huoltoa ja ylläpitoa sekä sotilaallisia tietojärjestelmiä.

Patrian haasteena on se, että markkinoilla on muitakin yrityksiä, jotka myyvät samanlaisia tuotteita.

– Puolustusalan kilpailu on kansainvälisesti kovaa. Suomi on pieni maa ja Patria pieni yritys alalla. Nyt on kuitenkin selkeitä suunnitelmia, miten edetään, Wallinheimo sanoo.