Kuten valtapuoleen edustajat ovat itkeneet että nämä kansalaisaloiteet on huonoa ja taas näytettiin että kansaa saa vain nuoleskella kun on vaalit tulossa mutta katsoppa kun nehän on kohta. Ainakin tämän tempun jälkeen en ainakaan harkitse Kesk/kok ehdokkaiden katsomista (siniset on vitsi joten ei heistä sen enempää.)

Väite että aktiivimallin ongelmat on korjattu on täysin valetta. Sama leikkuri leikkaa ja tällä hetkellä vähintää joka kolmas työtön joutuu jo nostamaan toimentulotukea, samalla piilotyöttömät ovat työttömiä eli työttömyyskorvausta nostavia mutta ovat "hallituksen loistavasti työllistämiä" kun tekevät muutaman tunnin työtä aktiivimallin vuoksi. SAmalla työttömän pitää täytellä erillaisia papereita, että se siitä normien purusta. Tärkeintä että alkoholin normit purettiin (ei pahalla) mutta muita normeja varsinkin paperihommissa lisättiin. Joo kannattaisi tulla sieltä arkadianmäeltä kyselemään toreille miltä näyttää, kappas ja he ovat, muistakaa kertoa mielipiteene näille "ehdokkaille"