Parisuhteen perusongelmat pysyvät samoina, mutta nyt apua haetaan herkemmin: "Ennen oli pakko jaksaa huonossakin parisuhteessa, nyt tärkeämpää on parisuhteen hyvä laatu"

Kynnys hakea apua laskee, perheneuvoloihin ja parisuhdekursseille jonotetaan.

Pian päättyvällä parisuhdeviikolla tähdennetään, että suhteen rikastuttaminen ja vahvistaminen on joskus tarpeen jokaisessa parisuhteessa.

Teemaviikon järjestivät Parisuhdekeskus Kataja, Suomen uusperheiden liitto ja Väestöliiton parisuhdetiimi. Pari- ja perhepsykoterapeutti Kaisa Humaljoki Parisuhdekeskus Katajasta sanoo, että parisuhteen ongelmiin osataan hakea apua yhä paremmin.

– Ongelmat muuttuvat, mutta perusongelmat pysyvät: vaikeuksia vuorovaikutuksessa ja riitojen ratkaisussa, uskottomuus, sairaudet ja taloudelliset ongelmat. Erotilastoissa näkyy piikki pienten lasten vanhempien kohdalla.

Melkein puolet liitoista päätyy eroon, ja noin puolet parien esikoisista syntyy vanhempien ollessa avoliitossa. Pareja on monenlaisia, ja erilaisia vähemmistöjä edustavien parien on helpompi olla aidosti sitä, mitä he ovat.

– Ennen oli pakko jaksaa ja jatkaa huonossakin parisuhteessa, koska ulkopuolelta tuleva paine oli niin kova. Nyt tärkeämpää on parisuhteen hyvä laatu.

Humaljoki tähdentää, että huonolta tuntuvaa suhdetta voi ja kannattaa yrittää parantaa.

– Osa eroista olisi varmasti estettävissä, jos pari hakisi apua. Apua vain on tarjolla liian vähän ja jonotusajat voivat olla pitkät. Alueelliset erot ovat suuret. Perheasian neuvottelukeskukset ja perhekeskukset tekevät arvokasta työtä niillä resursseilla, joita niillä on.

Läheisyyden tarpeen erot ovat myös keskeinen syy parien ongelmiin. Humaljoki antaa perussäännön siitä, milloin seksiä ja läheisyyttä on liitossa tarpeeksi.

– Voimme olla tyytyväisiä, kun saamme ajoittain sitä, mitä tarvitsemme ja kaipaamme kestääksemme ne ajat, jolloin emme saa haluamaamme.

Oulun Kontinkankaan hyvinvointikeskuksen neuvola-, kasvatus- ja perheneuvontapalveluiden esimies Mervi Salmela kertoo, että Oulussa perheneuvolaan on nyt noin kolmen viikon jonot.

– Parit hakevat apua enenevässä määrin. Tulee ristiriitoja kotitöistä, lasten kasvatuksesta ja mietitään, onko kumppani se oikea. Hienoa on, että moni haluaa yrittää pelastaa liittonsa hakemalla apua. Etenkin nuorille pareille avun hakemisen kynnys on yhä matalammalla.

Salmela tähdentää, että oikeaan osuva parisuhdeapu on hyväksi myös yhteiskunnalle.

– Yksi esimerkki siitä on, että kun pari ja perhe saa apua, lastensuojelun tarve vähenee.

Nuorten Ystävät järjestää Oulussa veikkausvoittovaroilla tuettuja parisuhdekursseja. Kehittämispäällikkö Riitta Alatalon mukaan tulijoita olisi enemmän kuin mukaan voidaan ottaa.

– Nyt on menossa Solmuja parisuhteessa kurssi pariskunnille, joiden suhde tuntuu hyvin vaikealta ja eroakin on jo ehkä mietitty. Olemme havainneet, että ammattilaisten tarjoaman avun lisäksi suuri merkitys on samassa tilanteessa olevien tarjoamalla vertaistuelle.

Kurssille voi hakeutua, vaikka ongelmia ei olisikaan. Parisuhteen huoltokurssilla pohditaan, kuinka voisi ymmärtää paremmin kumppanin tapaa ajatella ja kuinka osaisi kertoa paremmin omista tuntemuksistaan.