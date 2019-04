Näin on nyt. Kelan läntisen vakuutusalueen terveyshuoltoetuuksien päällikön Riitta Hankan pöytä on paperiton. Kaikki tarvittava tieto löytyy koneelta. Koska palaverit pidetään Skypellä, paperin ohella myös matkustaminen on vähentynyt. KUVA: Heikki Westergård