Paperiteollisuuden työntekijöiden lakot ja työsulku päättyvät – Juhannusseisokki lyhenee 24 tuntia, kun kiky-tunnit poistuvat

Kyllä se vaan on niin, että vaikka jokaiselle tehdastyöntekijälle maksettais 30% pienempää palkkaa niin kohta oltaisiin siitäkin nipistimässä tai jotain muuta ikävää vailla😔

Euro valutaattana on syy kilpailu ongelmaan ei muutaman paperimiehen hyvät palkat.

Palkoista ja ns. Muista "eduista" on vain helppo puhua, koska muihin rakenteisiin on vaikeampi nopeasti puuttua.

Suurin osa omistajista on aina ulkomaille joten on kaikkien suomalaisten etu mitä parempaa palkkaa ihmiset saavat👍