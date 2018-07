On se kyllä pilkunviilausta koko rekisterit. Jos tuollaista tarvitaan mukamas ulkomaalaisvalvontaa varten, lienee sama että vain ulkomaalaisen oloiset velvoitetaan tuo lippu täyttämään. Tuo ulkomaalaisvalvonta-asiakin kuulostaa kyllä nykyihmisen korviin aivan oudolta, ikäänkuin oikeasti heitä pitäisi hirveästi valvoa ja heitä on Suomessa vaikka millä mitalla. AirBnB toiminta on jo nykyisellään hyvin laajaa eikä siellä mitään täytellä. Just kävin pohjoisessa asuntovaunun kanssa leirintäalueella, sielläkin pitää lappu täyttää. Tosiaan Suomeen voi oikeasti tulla rajan yli kuka vain, eivätkä rikolliset vaivaudu menemään hotelliin lappuja täyttämään ja suomalaisilla pitää mukamas tehdä lapulla ilmoitusta millä leirintäalueella on Suomen sisällä yöpynyt pari kerta kesän aikana. Olisi korkea aika norminpurkutalkoille