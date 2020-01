Paperiliitto, Pro ja Teollisuusliitto lakkoon tammikuun lopussa – työntekijöitä hiertää työnantajapuolen haluttomuus poistaa kiky-tunnit järjestelmällisesti

Juurikin näin! Riistäjät polvilleen ja työntekijäpuoli ei tällä kertaa anna senttiäkään periksi. Jokaiseen työnantajapuolen uhkaukseen/uhoiluun pitäisi vastata lakkoja pidentämällä aina kuukaudella eteenpäin kunnes herrat joutuisi vihdoin raottamaan kukkaron nyörejään. Jos ei rahaa ole niin sitten menette konkkaan, mutta kylläpä niitä säästöjä saadaan kun vaikka leikattaisiin vähän riistopomojen täysin ylisuuria palkkoja ja periaatteessa tämänkin vaatimuksen voisi työntekijäpuoli vaatia ja jos eivät suostu niin no firma konkkaan vaan. Aina kuitenkin nousee uusi firma tilalle ja työntekijät työllistyy takaisin alalleen. Ainoa osapuoli, jolla tässä on hävittävää on työnantajat. Kerrankin!