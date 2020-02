Paperiliitto ja Teollisuusliitto jatkavat lakkojaan viikolla, tavoitteena neuvottelujen vauhdittaminen

Mikäs se on lakkoilla kun on oikein pääministerin kannustus! Lakkoilkaa niin kauan että pääministeriltäkin loppuu palkajuoksu että tajuais lakon merkityksen. Paperiduunarin palkka on aivan käsittämätön ja jos tietää vielä ettei se vaadi juuri mitään. Kaikki ylimääräinen palkka eli noin puolet on lakkoilemallahankittu eikä perustu muuhun.