Paperiliiton Vanhala alan yt-uutisista työmarkkinakierroksen alla: "Ajoitus ei ollut sattumaa, vaan mietitty ratkaisu"

Työllisyysasteen nosto on kustannus valtiolle kun se ennen oli verotulo asia, tulon jako ei tue työllisyysasteen nostoa,sitä on tuettava tulonsiirroin ja se taas nostaa velkataakaa kun ko työstä ei tule verotuloja,siksi työllisyysastetta ei kannata nostaa vaan tulonjakoreformi tarvitaan,ennen kuin joku muukin hyötyy työllistämisestä kuin osakeenomistaja ja yritys,on sitten vielä veroittaja ja työntekijä,aivan kuin ruokapöytään olisi tullut uusi jäsen röyhkeä sellainen osakeenomistaja,sitä se vieraspääomatekee vaikka osakeenomistaja on äänetön, niin se on kuin pimeäaine sitä on eniiten.

siitä on päästävä eroon,tai sen kurnutus pitää jätää huomiotta,toimiva yritys ei kavahda kurnutusta.