PAMin puheenjohtaja vaatii yrityksiltä ja julkiselta sektorilta tekoja lapsettomuutta vastaan – "Ihmisellä pitää olla luottamus tulevaan, jotta hän uskaltaa perheellistyä"

Valitettavasti Rönni-Sallinen on väärässä. Yhteiskunnalla on hyvin vähän tehtävissä mikäli syntyvyys on kääntynyt laskuun. Kaikki esimerkit maailmalta kertovat samaa.

Kerron teille yhden. Itävallan Wien. Kaupunki on valittu jo 10 kertaa maailman parhaaksi paikaksi elää. Sosiaaliturva toimii, työttömyys on olematonta ja vuokrat huokeita. Silti keskimääräinen wieniläinen nainen synnyttää ainoastaan 1,3 lasta. Wienin ”pelastukseksi” on tullut muuttoliike. Sekä maan sisältä että ulkomailta. Ottamatta kantaa siihen mitä ongelmia maahanmuutto voi aiheuttaa fakta on, että mikäli väkiluku Suomessa halutaan pitää ennallaan tai kasvattaa on meille otettava runsaasti lisää maahanmuuttajia.

Toki voimme valita myös Japanin tien, jossa väkiluku vähenee. Ei välttämättä huono vaihtoehto sekään, vaikka toki tällöin joudumme hyväksymään pienenevän talouden ja pikkuhiljaa alasajettavan hyvinvointiyhteiskunnan. Toisaalta kun riittävästi kurjistuu niin ihmiset ryhtyvät taas tekemään lapsia. Ei siksi että he yhtäkkiä niitä niin rakastaisivat vaan koska lapset ovat vanhuuden turva mikäli yhteiskunnasta ei siihen ole.