Pam päätti lakoista ja iskee lujasti S-ryhmään: eturintamassa työt pysähtyvät Prismoissa – "Harmittaa tietenkin"

Tässä se nähdään, kun TES:a tehdään ns. liittokierroksella. Jokaisessa pöydässä on KIKY, miksi tätä ei voitu hoitaa keskusjärjestötason neuvottelussa?

Työnantaja leiri on pahasti pihalla tässä KIKY asiassa. Liittokierros ei ole oikea paikka KIKYn ratkaisuun. Lakkoja on lujasti luvassa, sitä saa mitä tilaa!