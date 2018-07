Palopäällystöliitto tulistui Kärnän ja Jungnerin käytökseen metsäpalovaroitusten suhteen – metsät ovat räjähdysherkkiä

En ole kyllä ketään neuvomaan paloturvallisuuden asiantuntijana, mutta kuvassa on useitakin syttymisherkkiä asioita, lisäksi luontoa kunnioittava eräilijä ei yleensä kehu ja korosta itseään, vaan ymmärtää että luonnossa voi hyvinkin yllättäen tapahtua myös Suomessa isojakin turvallisuuteen liittyviä seikkoja esim. Tuulen suunta ilmavirtoineen saa melkoista aikaiseksi sekä maalla että merellä ns.

On hyvä että olet saanut nuotoit aina sammumaan, mutta jos olet ne sytyttänyt itse, eikö niin tule tehdäkkin, en itse tällaisena tavallisena eränkävijänä ymmärrä miksi ihminen haluaa uhmata luontoa ja sen voimia, koska me ihmiset häviämme kuitenkin luonnolle. Turvallisia nuotioita sinulle myös seuraaville 70 vuodelle.