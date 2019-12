Palkittu ruokakauppias: "Joulusta on tullut entistä enemmän herkkuruokapäivä" – joulun ruokaperinteet muuttavat muotoaan, sushikin kelpaa jo juhlapöytään

Vaikka kinkku pitääkin pintansa, kalan ja kasvisten kysyntä on kasvanut. Ruuhkia pyritään tasaamaan pitkillä aukioloilla. Joulun ruokaostokset tilataan yhä useammin myös verkkokaupasta.

Tänä vuonna ruokaostoksille on voinut piipahtaa joulukiireiden keskellä joustavasti, sillä useat S-ryhmän ja Keskon kaupat tuoretiskeineen ovat auki aamuyön tunneille ja osa jopa auki vuorokauden ympäri.

S-ryhmän kaupallisen johtajan Ilkka Alarodun mukaan 20 Prismaa ja iso määrä S-marketeja on auki kellon ympäri.

– Joka joulu olemme pidentäneet aukioloaikojamme. Kokemus on näyttänyt, että etenkin kolmena päivänä ennen joulua puoleen yöhön asti ja jopa sen jälkeen on riittänyt asiakkaita. Joulu täyttyy monennäköisestä tekemisestä ja osa ihmisistä on myös töissä, joten heille tämä on hyvä juttu, Alarotu sanoo.

Järvenpään maailman parhaaksi ruokakaupaksi tituleerattu K-Citymarket on puolestaan joulun aikaan sunnuntaiaamusta lähtien auki jopa 58 tuntia putkeen tuoretiskeineen. Kauppias Markku Hautala havaitsi jo sunnuntaina, että joustaville aukioloajoille on tilausta, sillä liikkeessä riitti tuolloin vilskettä jopa yhteen asti yöllä.

Hyvää ruokaa arvostetaan jouluna

Hautala on havainnut, että kun kaupat ovat aina auki, myös jouluperinne muuttaa muotoaan. Sushia, monen sortin kalaa, mätiä, sisäfilettä, kasviksia ja hedelmiä . . . Kotien jouluruokapöydissä kinkku ja perinteiset laatikot uskalletaan nykyisin myös haastaa.

– Ihmiset arvostavat hyvää ruokaa. Joulusta on tullut entistä enemmän herkkuruokapäivä, jolloin ihmiset syövät sellaista ruokaa, joka on heistä hyvää. Joulun muuttuminen on näkynyt selkeästi jo usean vuoden ajan, Hautala sanoo.

Vielä kymmenen vuotta sitten joulu oli Hautalan mukaan "hirveän perinteinen". Siihen kuuluivat erottamattomasti laatikot, rosollit ja kinkku sekä vähän savulohta ja karjalanpaistia. Toki perinteiset ruuat pitävät yhä pintansa, mutta eivät yhtä ehdottomasti.

Suomalaisten joulupöydissä tarjoillaan jo sushiakin. Kalojen menekki on ollut myös kasvussa: kalaa syödään entistä monipuolisemmin. Kuvassa K-Citymarket Järvenpään tuoretiski. KUVA: Joel Maisalmi

– Sushi on tullut joulupöytään, ja samalla kala jatkaa menekkiään. Kinkut ovat vähenemään päin joka vuosi.

Myös S-ryhmän Alarotu on havainnut ei-perinteisten jouluruokien suosion lisääntymisen.

– Ihmiset haluavat tehdä hyvää ruokaa jouluna, ja jokainen lähestyy sitä omista lähtökohdistaan. Kalan syönti joulupöydissä on myös kasvava ilmiö. Sitä syödään monipuolisesti ihan kalasäilykkeistä muikuista ja särkisäilykkeistä lähtien erilaisiin graavattuihin kaloihin ja fileisiin saakka. Suosituimmat ovat lohi ja kirjolohi.

Kasvisvaihtoehdot kiinnostavat suurimmissa kaupungeissa

Kasvisvaihtoehtojakin haetaan kinkun korvaajiksi etenkin suurimmissa yliopistokaupungeissa.

Sen sijaan maaseutupaikkakunnilla turvaudutaan perinteisempien ruokiin. Alarodun mukaan kasvisruokien, kuten esimerkiksi seitantuotteiden myynti on kasvussa, vaikka niiden menekki onkin perinteiseen kinkun myyntiin verrattuna vielä pientä.

Jouluksi ostetaan myös lammasta, karjalanpaistia ja kalkkunaa.

Joulumyyntiä on vielä vaikea arvioida

Joulumyyntiä Ilkka Alarotu ei lähde tässä vaiheessa arvioimaan, sillä aatonaattona tehdään vielä merkittävä osa joulumyynnistä

Yhä useampi tekee joulun ruokaostoksensa verkkokaupassa – ilmiö näkyy niin Keskon kuin S-ryhmän verkkokaupoissa.

– Verkkokauppa on käynyt tosi vilkkaasti jo viime viikosta lähtien. Se kertoo siitä, että ihmiset luottavat verkkokauppaan jo niin paljon, että uskaltavat tilata jouluruokansakin sitä kautta, kertoo kauppias Toni Pokela K-Citymarket Isosta Omenasta Espoosta.

Pokela arvioi, että kaupan kokonaismyynti ylittää viime joulun.

Kun brittiläinen tutkimus- ja asiantuntijaorganisaatio IGD valitsi Järvenpään K-Citymarketin marraskuussa Vuoden kaupaksi, alkoi tunnustus näkyä ulkopaikkakuntalaisten asiakkaiden lisääntymisenä. Ilmiö on ollut näkyvissä myös joulumyynnissä.

Aatonaattona kauppaan suorastaan jonotettiin, ja kaupan läheisyyteen jouduttiin perustamaan tilapäisparkkeja.

– Myynti on ollut todella positiivista jo kolme vuotta putkeen, ja viime jouluun verrattuna kasvua on tullut, tosin se on ollut kasvussa koko vuoden. Kun palkinto tuli, myynti pomppasi uudelle levelille (tasolle), Markku Hautala kertoo.